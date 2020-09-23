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22 Eylül’de tespit edilen Covid-19 sayısı belli oldu!

22 Eylül’de Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen Covid-19 vaka sayısı belli oldu! Bakan Koca tam sayıları sosyal medya üzerinden paylaştı…

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:51
22 Eylül’de tespit edilen Covid-19 sayısı belli oldu!
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Ülkemizde Sağlık Bakanlığı kapsamında yapılan Covid-19 testleri sonuç vermeye devam ediyor. Son olarak 22 Eylül tarihinde yapılan testler sonucunda 1.692 kişiye daha teşhis kondu. Ayrıca elde edilen verilere göre 65 kişi daha hayata gözlerini yumdu. 1.261 kişi eski sağlığına kavuştu.


Yapılan yeni teşhislerle birlikte toplam Covid-19 hastalığına yakalanmış kişi sayısı 306.302 ve toplam can kaybı ise 7.639 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ağır hasta sayısının 1522’ye çıktığını ve zatürre oranında ise düşüşün sürdüğünü ifade etti.

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 00:51
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19SalgınPandemi
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