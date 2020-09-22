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22 Eylül 2020 Salı Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 22 Eylül 2020 Salı Dünya genelinde vaka sayısı

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 22 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

22 Eylül 2020 Salı 20:00
22 Eylül 2020 Salı Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 22 Eylül 2020 Salı Dünya genelinde vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 21 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.743 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

21 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


21 Eylül 2020 tarihinde toplam 112.942 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.743 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 21 Eylül günü 68 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.202 olmuştur.

Şuana kadar toplam 9.381.957 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 304.610 olmuştur. Şu ana kadar 7.547 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.491, toplam iyileşme sayısı 268.435



Son Güncelleme: 22.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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