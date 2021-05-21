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21 Mayıs 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 21 Mayıs 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 21 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:31
21 Mayıs 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 21 Mayıs 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
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20Mayıs 2021 Cuma bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 20 Mayıs vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 20Mayıs Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 20 Mayıs güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 20 Mayıs bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 20 Mayıs Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20Mayıs 2021 koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 20 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 041 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'e yükseldi..


Son Güncelleme: 21.05.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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