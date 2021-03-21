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21 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Mart 2021 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 21 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 19:31
21 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Mart 2021 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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21 Mart 2021 Pazar bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 21 Mart 2021 Pazar vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 21 Mart 2021 Pazar Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 21 Mart 2021 Pazar vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 21 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 21 Mart 2021 Pazar bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 21 Mart 2021 Pazar Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 21 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 21 Mart 2021 Pazar koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 061 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 958 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, vefat sayısı 29 bin 959, ağır hasta sayısı 1538 oldu.



Son Güncelleme: 21.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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