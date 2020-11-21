21 Kasım korona tablosu açıklandı! Son 24 saatte 5532 yeni vaka tespit edildi

Korona virüs hastalığının yayılmasının önüne geçmek için tedbirler ve kısıtlamalar sürerken vaka sayıları da her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün yapılan Kovid- 19 test sayısı 152 bini geçerken test sonuçlarına göre 5 bin 532 yeni vaka tespit edildi.

Hastalığa bağlı ölümler ise 21 Kasım günü 135 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 12 bin 219 olarak bildirildi. Ağır hasta sayısı ise 4 bin 121 olarak açıklandı.

Öte yandan tabloda zatürre oranı yüzde3,8, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 70,8 olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısının ve can kayıplarının arttığına vurgu yaptı ve tedbirlere uyulması hususunda bir kez daha uyarılarda bulundu.

21 KASIM KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU