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21 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

20:00 sularında basına yansıyan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Eylül 21 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

21 Eylül 2020 Pazartesi 20:00
21 Eylül 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 20 Eylül 2020 için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.519 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

20 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


20 Eylül 2020 tarihinde toplam 95.321 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.519 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 20 Eylül günü 61 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.116 olmuştur.

Şuana kadar toplam 9.269.015 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 302.867 olmuştur. Şu ana kadar 7.506 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.456, toplam iyileşme sayısı 266.117



Son Güncelleme: 21.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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