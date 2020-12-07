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20.Hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde gözlemlenen değişimler

Gebelik süreci tüm anneler için oldukça zor bir süreç olmaktadır. Bu sürecin 20. haftasında anne ve bebeklerde ciddi oranda değişimler gözlemlenmektedir. Aynı zamanda annelerin dikkat etmeleri gereken birtakım hususlar doğmaktadır...

07 Aralık 2020 Pazartesi 09:18
20.Hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde gözlemlenen değişimler
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Hamileliğin 20. Haftasında gebelik sürecinin yarısı geçilmiş olmaktadır. Buna bağlı olarak annelerde ve bebeklerinde gözle görülür seviyede değişimler gözlemlenmektedir.

20. hafta gebelik döneminde annede yaşanan değişimler

Gebeliği 5. Ayından itibaren annelerin karınları ciddi seviyede şişmektedir. Rahim yukarı doğru çıkmakta ve göbek hizasına kadar gelmektedir. Bedenler göğüs bölgesinden başlayarak kalçalara kadar genişler. Tahmin büyümesi ile beraber akciğerlere basınç yapmaya başlar ve nefes almak eskisine göre daha zor hale gelebilir. Bebeğin gelişimi de hızlı bir şekilde olduğundan annelerin iştahlarında fark edilebilir düzeyde açılma olur. Aşırı kilo alımına karşı önlem alınması gerekmektedir. Göğüslerin büyümesi sonrasında süt benzeri bir sıvının gelmesi normaldir. Rahmin bağırsaklara yaptığı baskı sonucunda kabızlık yaşanabilmektedir. Ağırlığın artması nedeniyle bel ve sırt ağrıları olabilmektedir. Midede yanma gibi sorunların yanı sıra bacaklarda varis ve akne gibi oluşumlar meydana gelebilir.

Psikolojik açıdan ise toparlanma sürecine girilmektedir. Önceki haftalarda gözlemlenen ani duygu değişimi artık yavaş yavaş düzene girmektedir.

20. hafta gebelik döneminde bebeklerde yaşanan değişimler

Bu dönemde sonra bebeklerde tekme atma, dönme gibi hareketler artmaktadır. Düzenli olarak uyuyup uyanan bebeklerin kalp ritimleri de çok hızlı olmaktadır. Beyin ve zeka gelişimleri bu dönem içinde tamamlanmaktadır. Annelerini ve çevreden gelen sesleri duyarak kendilerine göre tepkiler vermektedirler. Erkek bebeklerin testileri ile kız bebeklerin yumurtalıkları bu dönemde gelişmektedir. Aynı zamanda tınak, saç ve kaşlarda uzama olur. Diş kökleri ile iç organların gelişimi bu dönemde neredeyse tamamlanmıştır. Ağırlıkları 300-500 gram arasında değişmekte ve boyları da 20-25 cm kadar olmaktadır.

20. hafta gebelik dönemi için tavsiyeler

Bu dönemde annelerin kramplara karşı düzenli olarak yürüyüş yapmaları gerekmektedir. Kendilerini zorlamadan esneme hareketleri yapmaları da önemlidir. Sırt ve bel ağrılarının fazlalaşmaması için uzun süre ayakta kalınmaması ve oturulduğunda da bel bölgesinin yastıkla desteklenmesi gerekmektedir. Mide yanmalarının önüne geçebilmek için uykudan 2-3 saat öncesine kadar yemek yeme işlemi sonlandırılmalıdır. Protein ve vitamin ağırlıklı beslenerek bünyenin zayıflaması engellenmelidir. Her zaman durulması gerektiği gibi alkol ve sigaradan kesinlikle uzak durulması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 07.12.2020 09:18
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GebelikAnneBebekHamilelik20. Hafta
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