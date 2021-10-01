2021'in en iyi içme suları!

Her yıl yapılan en iyi kaynak suyu yarışması bu yıl da Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi. 2021 yılının en iyi içme suyunun hangi marka olduğu seçildi.

Sağlık Bakanlığı aracılığıyla damacana ve normal şise suları, ph değerleri de göz önüne alınarak uzman ekip tarafından belirlendi. 2021 yılının en iyi içme suyu Buzdağı Doğal Mineralli Su seçildi.

1. Buzdağı 7,6 ph

2. Beyyab 7,4 ph

3. Fuska 7,5 ph

4. Atlantis 8,03 ph

5. Sultan 7,14 ph

6. Tekir 7,59 ph

7. Taşkesti 7,9 ph

8. Javsu 7,63 ph

9. Munzur 8,11 ph

10. Cansu 7,1 ph

Bugün bilinen popüler diğer su markaları ise sıralamanın altında kaldı. En kaliteli, sağlıklı, en iyi içme suyu seçilerken yalnızca suyun ph değerine bakmadıklarını belirten uzmanlar, farklı birçok kimyasal içeriklerin kontrol edildiğini belirtiyor.

Tüketiciler, içme suyu alırken almış oldukları suların etiketinde Sağlık Bakanlığı ruhsatı ve tarihinin bulunup bulunmamasına dikkat etmeliler. Ayrıca su satın alıkken üstünde emniyet bandı, son kullanma tarihi, seri numarası, suyun analiz değerleri ve suyun renginin berrak olmasına dikkat etmeleri gerekiyor.