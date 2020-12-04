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2021 SGK diş tedavi ücretleri ne kadar?

Kimi zaman oldukça büyük ücretler karşılığında yapılan diş tedavileri gerekli koşullar sağlandığında SGK tarafından karşılanabilmektedir. SGK'nın diş tedavi ücretlerini karşılaması için kişilerin belirtilen kurumlarda tedavi olmaları gerekmektedir...

04 Aralık 2020 Cuma 11:16
2021 SGK diş tedavi ücretleri ne kadar?
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Ülkemizde dişleriyle alakalı sorun yaşayan milyonlarca insan bulunmaktadır. SGK kapsamında yer alan vatandaşlar diş tedavilerinin SGK bünyesinde ödenip ödenmediğini merak etmektedirler. Bu yazımızda 2020 senesinde diş tedavi ücretleri ve SGK tarafından ödenip ödenmediklerine yönelik tüm bilgileri okurlarımızla paylaştık.

SGK diş tedavi ücretleri ne kadar?

SGK kapsamında ödemesi yapılan tüm diş tedavi ücretlerini aşağıdaki kısımda sizler için sıraladık. Siz de dişlerinizle alakalı yaşadığını sorunlarınızı aşağıdaki kısımda bularak ne kadar ödeme yapılacağını görebilirsiniz.

Diş tedavisinde SGK ile anlaşmalı hastaneler hangileridir?

SGK ile anlaşmalı hastaneler üzerinden SGK kapsamında diş tedavileri gerçekleştirilebilmektedir. Bu hastanelerde ekstra ücret ödenmesine gerek olmamaktadır. Aşağıdaki kısımda SGK ile anlaşmalı kurumlar sıralanmıştır.

  • Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Bakım Merkezi
  • Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı hastaneleri
  • Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Üniversite Diş Hekimliği Bölümü

SGK hangi diş tedavilerini kapsamında ödemez?

SGK tarafından kapsama alınmayan diş tedavileri de bulunmaktadır. Bu tedaviler 2010 senesinde resmi bültenden kaldırılmış olan Sağlık Uygulama Tebliğ kapsamında belirlenmiştir. SGK kapsamında aşağıdaki tedaviler karşılanmamaktadır.

  • Altın, platin, paladyum gibi değerli metallerde işlem ücreti ödenmez.
  • Kemik içi implant uygulamasının ödemesi yapılmamaktadır.
  • 18 yaşından küçüklerin ortodontik tedavileri karşılanmamaktadır.

SGK Diş çekim ücretleri ne kadardır?

Zaman içinde büyüyen çürükler ağız bölgesinde ciddi ağrılar oluşturabilmekte insanların sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak diş çektirmek isteyenler SGK kapsamına girip girmediğini araştırmaktadırlar. SGK kapsamında diş çektirmek isteyenlerin ödemeleri çektirecekleri diş sayısına ve yapısına göre değişmektedir. Kurumlarda değişen fiyatlarla yapılan diş çekme ücreti 200 TL seviyesine kadar yükselebilmektedir. Ancak 20’lik dişlerinin çekim ücretleri, cerrahi işlem olduğundan diğerlerine göre farklı olmaktadır.

SGK Diş dolgusu fiyatları ne kadardır?

SGK kapsamındaki diş dolgularının ücretleri Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından tespit edilmektedir. Bu ücretler her sene yeni oranlara göre güncellenmektedir. Aşağıdaki kısımda diş dolgusu fiyatları sıralanmıştır.

  • Tek taraflı amalgam dolgusu: 155 TL
  • Çift taraflı amalgam dolgu: 195 TL
  • Üç taraflı amalgam dolgusu: 255 TL
  • Tek taraflı inley dolgu: 340 TL
  • Çift taraflı inley dolgu: 350 TL
  • Üç taraflı inley dolgusu: 370 TL
  • Tek taraflı kompozit dolgu: 195 TL
  • Çift taraflı kompozit dolgu: 205 TL
  • Üç taraflı kompozit dolgu: 240 TL

Kanal tedavisi ücretleri ne kadardır?

  • İki kanal maliyeti: 445 TL
  • Üç kanal ücreti: 590 TL
  • Kanal tedavisi (her ek kanal için): 205 TL
  • Periapikal lezyonlu dişlerin kanal tedavisi (tek kanal): 300 TL
  • Periapikal lezyonlu dişlerin kanal tedavisi (çift kök kanallı): 475 TL
  • Periapikal lezyonlu dişlerin kanal tedavisi (3 kanal): 620 TL

Diş kaplama çeşitleri nelerdir?

Diş kaplama tedavilerinde farklı maddeler kullanılabilmektedir. Bu maddelerin özellikleri ve dayanıklılıkları da birbirinden farklı olmaktadır. Genellikle porselen kaplama tercih edilirken, segmentli kaplamalar da çokça tercih edilmektedir. Aşağıdaki kısımda tüm kaplama çeşitlerine yer verilmiştir.

  • Porselen kaplama
  • Zirkonyum kaplama
  • Lamine kaplama (yaprak proselen) – yarım kaplama
  • Empress kaplama
  • Monolitik kaplama

Zirkonyum diş kaplama ücretleri ne kadardır?

  • Kıymetli metal harcı hariç: 525 TL
  • Lamine veneer (seramik) kaplama ücreti: 525 TL
  • Kuron sökümü ücreti: 1155 TL
  • Geçici kuron (tek diş) ücreti: 130 TL
  • Tam seramik kuron (metal desteksiz) fiyatı: 1105 TL

İmplant diş tedavisi ücretleri ne kadardır?

  • Kemik implantasyon ücreti: 1380 TL
  • Sert doku nakli (kemik tozu bedeli hariç) ücreti: 620 TL
  • Overdenture maliyeti: 2350 TL
  • İmplant çıkarma: 540 TL

SGK diş teli ücretini karşılar mı?

SGK kapsamında diş teli tedavileri için talep edilen ücretler karşılanmaktadır. Düşük maliyetli fiyat ödemesi yapılan diş teli ödemelerinin alınabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

  • 18 yaşından küçük olanlar için SGK tarafından diş teli tedavisi ödemesi yapılmaktadır.
  • 18 yaşından büyüklerin tedavi masrafları için ödeme yapılmamaktadır.
  • Tedavide kullanılan malzeme ve teçhizatların bedeli tedavi alan kişiler tarafından ödenmektedir.
  • 18 yaşından küçüklerin ebeveynlerinden birinin SGK kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir.
  • Tedavinin devlet hastanesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme: 04.12.2020 11:16
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Diş TedavisiSGK2021 SGK
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