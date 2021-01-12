2021 Malulen emeklilik hastalıkları ve malulen emeklilik şartları

Malulen emekli olabilmek için, geçirmiş olduğunuz belli hastalıklarınız olması zorunludur. Geçirdiğiniz bu hastalıklar da %60 oranında bir sağlık raporunuzun da olması gerekmektedir. Eğer bu durumunuz varsa malulen emekli olabilirsiniz. Peki malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerlidir?

Geçirdiğiniz hastalıklar aşağıda sıraladığımız hastalıklardan biri olmalıdır.

Bunama (Demans) hastalığı,

Alzheimer hastalığı,

Sara (Epilepsi) hastalığı,

Otizm,

Multiple Skleroz (MS)

KOAH

Astım

Kronik Pankreatit

Kaşeksi

Sindirim sistemi kanamaları

Kalp ritmini bozan tüm hastalıklar

Parkinson

Malulen Emekli Olmak Ne Demek?

Belirtilen hastalıklardan herhangi birini iş gücüne engel olarak %60 oranında veya daha fazla bir oranda geçirdiyseniz malulen emeklilik gerçekleşir. Geçirilen bu hastalığın tarafınızca sağlık raporu ile kanıtlanması gerekmektedir. Malulen emekli olacak kişinin minimum 10 yıllık sigortasının bulunması gereklidir.

Malulen Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar 2021

Belirtilen hastalıklardan birini geçirmiş olmanız ve % 60 oranında sağlık raporunuzun olması gereklidir. Bu şartlar dışında SGK tarafından belirlenen bazı şartlarda bulunmaktadır. Belirlenen durumlar aşağıda verilmiştir.

-Bir sigorta kolunda minimum10 yıl çalışma süresi bulunmalıdır.

-Herhangi bir sigorta kolunda en az 1800 gün SGK primi ödenmiş olmalıdır.

-Vatandaş, geçirdiği hastalığın ya da %60 iş gücünü kaybettiği durumun, sigorta başladıktan sonra meydana gelmiş olması gereklidir.

-Eğer vatandaş SSK’lı yani 4/A sigorta kolunda çalışıyorsa, işi bırakmış olmalıdır.

-4/B sigorta koluna aitse yani Bağ-kurluysa vatandaşın tüm ticari etkinliklerle bir ilişiği olmamalıdır.

-4/C sigorta kolunda çalışıyorsa yani geçici görevde vs. ise görevini bırakmalıdır.

Malulen Emekli Olmak İçin Gereken Belgeler

İstenen belgeler tam olarak hazırlanıp başvuru yapılmalıdır. Belgeleriniz eksik veya yanlış olursa başvuru işleminiz gerçekleşmez. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

- Çalıştığı işten ayrıldığına dair belge

- Tahsis talep veya beyan formu

-4/C sigortalılar için malulen emeklilik sevk onayı

- Hastalık yüzdesini gösteren sağlık raporu

Malulen Emeklilikte Hangi Durumlarda Aylık Kesilir?

- Yurt dışında herhangi bir işte sigortası var ise,

- Hastalık durumunun geçmesi halinde aylık kesintisi yaşanır.

Malulen Emeklilik Maaşı Nasıl Sorgulanır?

SSK dahilinde olan kişilerin aylık ücret öğrenme, emekli maaşı durumu gibi konularda meraklarını gidermek için yapacakları sorgulama bilgileri aşağıda verilmiştir.

- E-devlet giriş

- Sosyal Güvenlik Kurumu ‘4A Emekli Aylık Bilgisi’ uygulamasından istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bağ-Kur dahilinde olan kişilerin sorgulama şekli aşağıda verilmiştir.

- E-devlet giriş

-Sosyal Güvenlik Kurumu ‘ 4B Emekli Aylık Bilgisi’ uygulamasından istenilen bilgilere ulaşılabilir.

Kamu Görevlisi bulunan kişilerin sorgulama şekli aşağıda verilmiştir.

-E-devlet giriş

- Sosyal Güvenlik Kurumu ‘ 4C Emekli Aylık Bilgisi’ uygulamasından istenilen bilgileri elde edebilirsiniz.

Malulen Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

SGK prim günü sayısı 9000 günden az ise kişinin maaş hesaplaması 9000 gün üzerinden yapılır. Eğer kişinin prim günü sayısı 9000 veya üzeri ise bu prim günü üzerinden hesaplaması yapılır.

Hastalık Oranı %60’ın Altında Olanlar Malulen Emekli Olabilir mi?

Bu şartlar için belirlenen bazı istisnai durumlar bulunmaktadır. Bu istisnai durumları sizin için aşağıda belirttik.

Eğer iş gücü kaybı %50 ila %59 arasında ise, bu kişinin 16 yıl sigortalı çalışma süresi ve 4230 SGK prim günü bulunuyorsa,

Eğer çalışma gücü kaybı %40 ile %49 arasında ise bu kişinin 18 yıl sigortalı çalışma hayatı ve 4680 SGK prim günü ödenmişse, çalışma gücü kaybı %60’ın altında olduğu halde malulen emekli maaşı almaya hak kazanabilir.