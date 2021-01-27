2021 En uygun bölgesel yağ aldırma fiyatları! Bölgesel yağ aldırma operasyonu nedir?

En Uygun Bölgesel Yağ Aldırma Operasyonu Ne Kadar? Bölgesel Yağ Aldırma İşlemi Nedir?

Bazı insanlar beslenme alışkanlıkları, genetik özellikleri ve hayat şartlarından dolayı kilo verememektedir. İnsanlar fazla kilolarından diyet programları ve düzenli spor yaparak kurtulamadıkları kilolarından cerrahi operasyon yoluyla vücudundaki yağları aldırarak zayıflamak isterler. Liposuction adı verilen bu işlem kilo vermek için değil de vücuttaki fazla yağların alınarak zayıflama işlemidir. Herkes Liposuction’ın ne olduğunu ve vücutta hangi bölgelere uygulandığını merakla araştırıyor.

Liposuction, lipo veya okunuşuyla ‘liposakşın’insanların bedenlerinde bulunan yağların alınmasıyla gerçekleşen Plastik Cerrahi işleme denilir. Liposuction obezite problemi yaşayan kişilerde gerek görülen bir işlem değildir. Liposuction işlemi vücuttaki beslenme problemlerinden kaynaklanan yağların alınması işlemidir. Bu Liposuction işlemi Plastik Cerrah tarafından gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Cerrahi bir işlem olan Liposuction işlemi faz yağ dokusunun vücuttan atılması ile gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu işlem sayesinde vücuttaki yağlardan kaynaklanan sağlık sorunları ortadan kalkacaktır. Halk arasında bu işleme ‘yağ aldırma’ işlemi denilmektedir. Liposuction genel olarak bel basen, göğüs, ve basen bölgelerindeki fazla yağların olduğu yerlere yapılmaktadır. Plastik Cerrahi eğer uygun görürse bölgesel fazlalıkların bulunduğu yerlere Liposuction işlemi uygulanabilir.

Liposuction’ın diyet gibi düşünülmesi çok yanlıştır. Liposuction bütün ameliyatlar ve operasyonlar gibi cerrahi bir işlemdir. Liposuction genel olarak vücutta kilo verme ya da zayıflama gibi etkiler yaratmaz. Liposuction yalnızca belirlenen bölgeye yapılır ve bölgesel bir zayıflama, şekil almasını sağlar. Liposuction vücuttaki fazla yağlardan kanüller aracılığıyla vakumlanarak yağların alınması olan cerrahi bir işlemdir.

Hangi Bölgelere Yağ Aldırma Operasyonu Yapılır?

Vücutta bulunan yağı aldırma işlemi ameliyatı kilo verilmesi için değil, vücudun hangi bölgesinde fazla yağ var ise oradaki yağı alarak o bölgenin düzgün şekillenmesini sağlamaktır. Birçok kadın ve erkek bu işlemin sadece kilo verme amacı doğrultusunda yapıldığını bilmektedir. Ancak fazla yağların alınmasının ardından beslenme şekline dikkat edilmesi durumunda tekrardan kilo alınmayabilir. Yapılan estetik ameliyatın ardından doktor tavsiyelerine uyulması doğru olacaktır. Aksi takdirde vücut tekrardan kilo alarak yapılan estetiğin bozularak problemler çıkartmasına neden olacaktır. Bu uygulama ile kilo vermek amacı olmadığı gibi her bölgede bulunan yağlarında alınması mümkün değildir. Yağ alınabilen bölgeler ise;

Boyun,

Üst kol,

Kalçalar,

Uyluk iç ve dış yanı,

Karın ve bel çevresi,

Dizlerin birbirlerine bakan yüzleri,

Üst kol,

Meme(Erkek ve Kadın)

Liposuction İşlemi Nasıl Yapılır?

Liposuction işlemi vücuttaki yağlar birçok yöntem ile biraz sıvı yani akışkan hale getirilir. Bunun için doktor uygun bulduğu yöntemleri hastayla paylaşır. Daha sonra akışkan hale gelen vücut yağları işlemin uygulanacağı bölgede yaklaşık 1-2 mm'lik kesiler açılarak kanüller ile alınır. Burada 2-3 mm ölçüdeki ince ve uzun halk dilinde boru benzeri kanüller kullanılır. Bu kanüllerle vücuttaki sıvı hale gelmiş yağlar vakumlanarak çekilir.

Devlet Hastanesinde Liposuction İşleminin Ücreti Ne Kadar?

Günümüzde çok popüler olan estetik ameliyatların pek çok çeşidi bulunuyor. Bunlardan biriside yağ aldırma estetiğidir. Zayıflamak için birçok diyet ve spor yapan kişiler olumlu sonuç alamadıkları zaman bu işlemi yaptırmaya yöneliyorlar. Kişilerin sağlık problemlerinden dolayı da zayıflama durumları olmayabiliyor. Bundan dolayı yağ aldırma işlemi uygulama yoluna başvuruyorlar. Özel hastanelerde uygulanana bu işlem Devlet hastanelerinde de yapılmaya başlandı. Özel hastanelerin fiyat politikalarını yüksek bulan vatandaşlar Devlet hastanelerine yönelmeye başlamıştır. Ancak Devlet hastaneleri herhangi bir sağlık problemi bulunmayan ve keyfi zayıflamak isteyen kişilerin bu ameliyatlarının masraflarını karşılamamaktadır. Doktor kontrolünün ardından bu işleme onay verilmesi durumunda yağ aldırma işlemi yapılmaktadır. Sağlık koşullarından dolayı Liposuction işlemi yaptırmanız zorunluysa Devlet hastaneleri bu işlemi 2.000-2.500 TL arasında değişiklik gösteren fiyatlarla yapmaktadır. Özel hastaneler ise bu işleme 20.00 TL’ye kadar ücret almaktadır.

2021 Yılı Liposuction İle Yağ Aldırma Fiyatları Ne Kadar?

2021 yılında Liposuction yağ aldırma fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Estetik ameliyatı yapacak kişilerin vücudundaki bölgelerin yağ oranlarına göre fiyat değişikliği olmaktadır. Tek bölge ile birkaç bölgeden alınacak olan yağlar arasındaki fiyat farkı birbirinden ayrı olacaktır. Bölge sayısı fazla olmasından dolayı çıkarılan yağın miktarı da fazla olacağından ameliyatın süreside uzun olacaktır. Bundan dolayı ameliyatın süresi fiyatında fazla olmasına neden olmaktadır. Hastane veya klinik ile doktor seçimi de ücretlerde değişiklik yaşatmaktadır. Ameliyatın ardından yatış yapılacağı için ücrette artış yaşanacaktır. Ek ödemeler alınacaktır.

İllere göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. İstanbul ilinde Liposuction fiyatı 9.000 TL ile 28.000 TL arasında yapılmaktadır.

İzmir ilinde 15.000 TL ile 25.000 TL arasında ücret alınmaktadır.

Ankara ilinde Liposuction fiyatları 8.000 TL 20.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Yağ aldırma işlemi yapan bazı hastaneler ise;

İzmir Ekol Hastanesi,

Eskişehir Acıbadem Hastanesi,

İstanbul Bahçelievler, (Devlet Hastanesi),

İstanbul Acıbadem hastenesi, Liposuction yapan hastaneler arasında yer almaktadır.

Liposuction İşlemi Kimlere Uygulanır?

Liposuction işlemi kişilerin vücudunda gerçek anlamda fazla ve eritilemeyen yağları olan kişilere yapılır. Doktor tarafından doğal yöntemlerle eritilen yağlar için Liposuction önerilmez. Liposuction Plastik Cerrahi doktorunun tavsiyesi olmadan yapılamaz. Bundan dolayı Liposuction işleminin kimlere yapıldığını tıbbi olarak yanıtlamak lazımdır. Liposuction’a bir çeşit zayıflama yöntemi olarak bakılması kesinlikle yanlış olabilir. Bu işlem yalnızca operasyonu gerçekleştireceği bölgede etki eden bir incelme yöntemi olacağı için öncelikle cerrahın bölge üzerinde çalışması gereklidir. Rahatsızlığı olan kişinin genel bir kilo problemi varsa bu spor, diyet gibi yöntemlerle ortadan kalkma durumu varsa Liposuction işlemi tercih edilemez.

Liposuction sağlık problemleri olan kişilere ve bu operasyona izin vermeyen bir problem yaşanacaksa bu operasyon uygulanamaz. Bu operasyon yapılmadan önce cerrah operasyon yapılacak kişiye birçok test yapar ve testlerin sonuçlarına göre bu işlemin gerçekleşip gerçeklemeyeceğine karar verir. Bu hastalıklar genellikle aşırı yaşlılığı getirdiği hastalıklar, kalp rahatsızlıkları, diyabet hastalığı gibi sistemsel hastalıklardır. Bunların yanında doğmuş yapmış ve doğum kilolarını verebilmesi mümkün olan kişilere ve hamilelere uygulanmaz. Genel olarak Liposuction işlemi vücut yağ oranına, sağlık durumuna ve doktorun vereceği karara bağlıdır. Bu işlem kilolarını rahatça verilebilecek ve yağları kolayca eritilebilecek kişilere tavsiye edilmez. Liposuction işleminin yaşlılara yapılabilme durumu derinin uygunluğuna ve yapılan testlerin sonuçlarına bağlı olarak yapılabilir. Vücudun elastik olma durumu da göz önüne alınabilir.

Liposuction İşlemi Sonrasında İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Liposuction işlemi ardında her cerrahi operasyon gibi operasyon geçiren kişinin bir süre dinlenmesi, doktorun vermiş olduğu talimatlara uyması ve korse kullanması gereklidir. Vücutta görülen morluk ve ödemler operasyon sonrası normaldir ve 4-8 gün içerisinde iyileşir. Normal seyrinde giden sağlıklı bir Liposuction işlemi sonrasında hastanın durumuna bağlı 1 ve 3 hafta içerisinde normal hayata dönülür. Yine hastaya bağlı olarak kişi 3-4 hafta sonra tamamen iyileşmiş olur.

Liposuction İşlemi Tehlikeli Midir?

Liposuction işleminin zararlı olup olmadığı herkes tarafından merak ediliyor. Liposuction işlemi diğer operasyonlar gibi cerrahi bir işlemdir. Bu işlem kesinlikle Plastik Cerrahi tarafından uygun koşullarda gerçekleştirilmelidir. Liposuction işlemi herkese yapılabilecek bir işlem değildir. Liposuction işlemi yapılabilmesi için gerekli bazı şartlar vardır. Yaş, kilo, sistemler rahatsızlıklar vs cerrah tarafından göz önüne alınarak operasyonun gerçekleşip gerçekleştirilemeyeceğinde etkilidir.

Çok bilinen bir yanılgı vardır ki, Liposuction kalıcı bir işlem değildir. Yani Liposuction yaptıran kişi vücudundaki bölgesel yağlardan ve fazlalıklardan kurtulduğu zaman bunların bir daha gelmeyeceği yanılgısına kapılabilir. Bu tamamen hatadır. Liposuction yaptıktan sonra kişinin yaşam tarzına dikkat etmesi gerekir. Beslenmesine dikkat etmeli, bol su içmeli ve mümkün olduğu kadar egzersiz yapmalıdır.

Liposuction işlemi sonrası vücuttaki dikişlerden dolayı işlem yapılan bölgelerde morluklar olması normal bir durumdur. Liposuction işleminin ardından vücutta ödemler oluşmaktadır. Bütün bu şişlikler ve morarma ile ödemler 4 ila 8 gün arasında iyileşmektedir. Normal dışında yan etkiler görülmesi durumunda doktora ulaşılması gerekir.