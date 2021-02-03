2021 devlet hastanesinde diş yaptırma ücreti ne kadar? devlet hastanesinde diş dolgusu, diş çektirme, implant, diş teli tedavisi, kanal tedavisi, diş kaplama güncel ücretleri

Diş tedavisi özelde daha pahalı olması sebebi ile çoğunlukla devlet hastanelerinde yaptırılması tercih edilmektedir. Sosyal güvenlik Kurumu bazı diş tedavilerini karşılarken bazılarını karşılamamaktadır. Diş tedavilerinin ücreti uygulanan işleme göre değişiklik göstermekte olup Türkiye Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen ücretlere göre belirlenmektedir. Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi olarak belirlenen ücretler tüm hastaneler tarafından uygulanmaktadır. SGK’ya bağlı hastaların bazı tedaviler dışında tedavi ücretleri devlet tarafından ödenmektedir.
Diş Muayenesi Ücretleri
Diş Hekimi Muayenesi 145 TL
Kontrol Hekim Muayenesi 145 TL
Uzman Diş Hekimi Muayenesi 175 TL
Tek Çene Tomografisi 525 TL
İki Çene Tomografisi 700 TL
Bölgesel Tomografi 255 TL
Diş Röntgen Filmi 80 TL
Diş Çekimi Ücretleri
Diş Çekimi 230 TL
Komplikasyonlu Diş Çekimi 395 TL
Gömülü Diş Operasyonu 740 TL
Kemik Retansiyonlu Gömülü Diş Operasyonu 1.120 TL
Dolgu Tedavisi Ücretleri
Tek Taraflı Amalgam Dolgu 240 TL
Çift Taraflı Amalgam Dolgu 320 TL
Üç Taraflı Amalgam Dolgu 415 TL
Tek Taraflı Kompozit Dolgu 305 TL
Çift Taraflı Kompozit Dolgu 395 TL
Üç Taraflı Kompozit Dolgu 470 TL
Tek Taraflı İnley Dolgu 545 TL
Çift Taraflı İnley Dolgu 560 TL
Üç Taraflı İnley Dolgu 580 TL
Tek Taraflı Kompozit İnley Dolgu 475 TL
Çift Taraflı Kompozit İnley Dolgu 535 TL
Üç Taraflı Kompozit İnley Dolgu 580 TL
Tek Taraflı Seramik İnley Dolgu 2.080 TL
Çift Taraflı Seramik İnley Dolgu 2.345 TL
Üç Taraflı Seramik İnley Dolgu 2.565 TL
Kanal Tedavisi Ücretleri
Tek Kanal Tedavisi 395 TL
Çift Kanal Tedavisi 695 TL
Üç Kanal Tedavisi 925 TL
EK Her Bir Kanal Tedavisi 320 TL
Periapikal Lezyonlu Dişte Tek Kanal Tedavisi 470 TL
Periapikal Lezyonlu Dişte Çift Kanal Tedavisi 740 TL
Diş Kaplama Ücretleri
Tek Parça Döküm Kuron 720 TL
Veneer Akrilik Kuron (Akrilik) 740 TL
Veneer Seramik Kuron (Kıymetli metaller ve zirkonyum hariç) 930 TL
İmplant Üstü Veneer Seramik Kuron (Seramik) 1.125 TL
Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) 2.160 TL
Teleskop Kuron (Kıymetli metaller hariç) 775 TL
Tek Geçici Kuron 240 TL
Tek Kuron Sökümü 155 TL
Köprü Diş Ücretleri
Maryland Diş Köprüsü 520 TL
İmplant Destekli Köprü 865 TL
Üçlü Geleneksel Porselen Köprü Restorasyonu 2145 TL
Diş Teli Ücretleri
Tek Diş Braket Tatbiki 305 TL
Tek Diş Lingual Braket Tatbiki 310 TL
Tek Diş Düşen Braket Tatbiki 285 TL
Diş Protezi Ücretleri
Çocuk Protezi 770 TL
Tek Çene Bölümlü Çocuk Protezi (Akrilik) 1.640 TL
Tek Çene Tam Çocuk Protezi (Akrilik) 1.760 TL
Tek Çene Tam Protez (Akrilik) 2.680 TL
Tek Çene Bölümlü Protez (Akrilik) 2.715 TL
Tek Çene Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş) 3.120 TL
Tek Çene Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş) 3.180 TL
Tek Çene Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç) 3.820 TL
Tek Çene İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç) 3.945 TL
İmplant Diş Tedavisi Ücretleri
Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) 2.690 TL
İmplant Çıkartılması 1.025 TL
Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) 2.700 TL
Devlet hastanelerinden diş randevusu alma işlemi nasıl yapılır?
Devlet hastanelerinde diş tedavisi olmak isteyen vatandaşların öncelikle randevu almaları gerekmektedir. Ayrıca randevu alırken dikkat edilmesi gereken nokta eğer diş tedavisi belli biir uzmanlık alanında ise o alanda randevu alınması gerekmektedir. Randevu alma işlemi intenetten yapılabildiği gibi telefonla da yapılabilmektedir. İntenet üzerinden MHRS sisteminden e-devlet şifresi ile randevu almak mümkünken, hastanerandevu.gov.tr adresinden de yine kimlik bilgileri ile randevu alınabilir. Telefon ile 182 numarasını tuşlayarak ALO 182 numaralı hattan randevu almak da mümkündür.
Diş tedavisinde SGK ile anlaşmalı hastaneler hangileridir?
Sağlık Bakanlığına bağlı olan hastaneler SGK ile anlaşmalı olan hastanelerdir. Bunlar Devlet Üniversitesi hastaneleri, araştırma hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin poliklinikleri SGK’lı vatandaşların diş tedavilerini ücretsiz olarak yaptırmalarına olanak sağlamaktadır.
Devlet hangi diş tedavilerini ödemez?
Devlet tarafından ödemesi yapılmayan diş tedavileri estetik amaçla yapılan diş tedavilerdir. Gülüş tasarımı, diş estetği, diş beyazlatma, altın kaplama, implant ve yenilenen protezler devlet tarafından ücreti karşılanmayan diş tedavileridir. Bunun yanı sıra 18 yaşını geçen ve diş teli taktırmak isteyen kişilerin tedavi ücretleri de devlet tarafından karşılanmayan diş tedavileri arasında yerini almaktadır.