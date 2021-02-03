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2021 devlet hastanesinde diş yaptırma ücreti ne kadar? devlet hastanesinde diş dolgusu, diş çektirme, implant, diş teli tedavisi, kanal tedavisi, diş kaplama güncel ücretleri

Devlet hastanesinde diş tedavisi olmak isteyen kişilerin ücretlendirmesi Türkiye Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen ücret tedavisine göre yapılmaktadır. Bazı işlemler hariç SGK'sı bulunan kişiler tedavide herhangi bir ücret ödememektedir.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:12
2021 devlet hastanesinde diş yaptırma ücreti ne kadar? devlet hastanesinde diş dolgusu, diş çektirme, implant, diş teli tedavisi, kanal tedavisi, diş kaplama güncel ücretleri
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Diş tedavisi özelde daha pahalı olması sebebi ile çoğunlukla devlet hastanelerinde yaptırılması tercih edilmektedir. Sosyal güvenlik Kurumu bazı diş tedavilerini karşılarken bazılarını karşılamamaktadır. Diş tedavilerinin ücreti uygulanan işleme göre değişiklik göstermekte olup Türkiye Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen ücretlere göre belirlenmektedir. Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi olarak belirlenen ücretler tüm hastaneler tarafından uygulanmaktadır. SGK’ya bağlı hastaların bazı tedaviler dışında tedavi ücretleri devlet tarafından ödenmektedir.

Diş Muayenesi Ücretleri

Diş Hekimi Muayenesi 145 TL

Kontrol Hekim Muayenesi 145 TL

Uzman Diş Hekimi Muayenesi 175 TL

Tek Çene Tomografisi 525 TL

İki Çene Tomografisi 700 TL

Bölgesel Tomografi 255 TL

Diş Röntgen Filmi 80 TL

Diş Çekimi Ücretleri

Diş Çekimi 230 TL

Komplikasyonlu Diş Çekimi 395 TL

Gömülü Diş Operasyonu 740 TL

Kemik Retansiyonlu Gömülü Diş Operasyonu 1.120 TL

Dolgu Tedavisi Ücretleri

Tek Taraflı Amalgam Dolgu 240 TL

Çift Taraflı Amalgam Dolgu 320 TL

Üç Taraflı Amalgam Dolgu 415 TL

Tek Taraflı Kompozit Dolgu 305 TL

Çift Taraflı Kompozit Dolgu 395 TL

Üç Taraflı Kompozit Dolgu 470 TL

Tek Taraflı İnley Dolgu 545 TL

Çift Taraflı İnley Dolgu 560 TL

Üç Taraflı İnley Dolgu 580 TL

Tek Taraflı Kompozit İnley Dolgu 475 TL

Çift Taraflı Kompozit İnley Dolgu 535 TL

Üç Taraflı Kompozit İnley Dolgu 580 TL

Tek Taraflı Seramik İnley Dolgu 2.080 TL

Çift Taraflı Seramik İnley Dolgu 2.345 TL

Üç Taraflı Seramik İnley Dolgu 2.565 TL

Kanal Tedavisi Ücretleri

Tek Kanal Tedavisi 395 TL

Çift Kanal Tedavisi 695 TL

Üç Kanal Tedavisi 925 TL

EK Her Bir Kanal Tedavisi 320 TL

Periapikal Lezyonlu Dişte Tek Kanal Tedavisi 470 TL

Periapikal Lezyonlu Dişte Çift Kanal Tedavisi 740 TL

Periapikal Lezyonlu Dişte Üç Kanal Tedavisi 970 TL

Diş Kaplama Ücretleri

Tek Parça Döküm Kuron 720 TL

Veneer Akrilik Kuron (Akrilik) 740 TL

Veneer Seramik Kuron (Kıymetli metaller ve zirkonyum hariç) 930 TL

İmplant Üstü Veneer Seramik Kuron (Seramik) 1.125 TL

Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) 2.160 TL

Teleskop Kuron (Kıymetli metaller hariç) 775 TL

Tek Geçici Kuron 240 TL

Tek Kuron Sökümü 155 TL

Köprü Diş Ücretleri

Maryland Diş Köprüsü 520 TL

İmplant Destekli Köprü 865 TL

Üçlü Geleneksel Porselen Köprü Restorasyonu 2145 TL

Diş Teli Ücretleri

Tek Diş Braket Tatbiki 305 TL

Tek Diş Lingual Braket Tatbiki 310 TL

Tek Diş Düşen Braket Tatbiki 285 TL

Diş Protezi Ücretleri

Çocuk Protezi 770 TL

Tek Çene Bölümlü Çocuk Protezi (Akrilik) 1.640 TL

Tek Çene Tam Çocuk Protezi (Akrilik) 1.760 TL

Tek Çene Tam Protez (Akrilik) 2.680 TL

Tek Çene Bölümlü Protez (Akrilik) 2.715 TL

Tek Çene Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş) 3.120 TL

Tek Çene Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş) 3.180 TL

Tek Çene Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç) 3.820 TL

Tek Çene İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç) 3.945 TL

İmplant Diş Tedavisi Ücretleri

Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) 2.690 TL

İmplant Çıkartılması 1.025 TL

Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) 2.700 TL

Devlet hastanelerinden diş randevusu alma işlemi nasıl yapılır?

Devlet hastanelerinde diş tedavisi olmak isteyen vatandaşların öncelikle randevu almaları gerekmektedir. Ayrıca randevu alırken dikkat edilmesi gereken nokta eğer diş tedavisi belli biir uzmanlık alanında ise o alanda randevu alınması gerekmektedir. Randevu alma işlemi intenetten yapılabildiği gibi telefonla da yapılabilmektedir. İntenet üzerinden MHRS sisteminden e-devlet şifresi ile randevu almak mümkünken, hastanerandevu.gov.tr adresinden de yine kimlik bilgileri ile randevu alınabilir. Telefon ile 182 numarasını tuşlayarak ALO 182 numaralı hattan randevu almak da mümkündür.

Diş tedavisinde SGK ile anlaşmalı hastaneler hangileridir?

Sağlık Bakanlığına bağlı olan hastaneler SGK ile anlaşmalı olan hastanelerdir. Bunlar Devlet Üniversitesi hastaneleri, araştırma hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin poliklinikleri SGK’lı vatandaşların diş tedavilerini ücretsiz olarak yaptırmalarına olanak sağlamaktadır.

Devlet hangi diş tedavilerini ödemez?

Devlet tarafından ödemesi yapılmayan diş tedavileri estetik amaçla yapılan diş tedavilerdir. Gülüş tasarımı, diş estetği, diş beyazlatma, altın kaplama, implant ve yenilenen protezler devlet tarafından ücreti karşılanmayan diş tedavileridir. Bunun yanı sıra 18 yaşını geçen ve diş teli taktırmak isteyen kişilerin tedavi ücretleri de devlet tarafından karşılanmayan diş tedavileri arasında yerini almaktadır.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 10:12
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Anahtar Kelimeler:
DişyaptırmaTedavisiDevletDiş
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