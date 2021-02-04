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2021/5 Bedeli SGK tarafından geri ödenen ilaçlar hangileridir?

"Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/5" yayınlandı. Hangi ilaçlar SGK tarafından karşılanacak?

04 Şubat 2021 Perşembe 21:13
2021/5 Bedeli SGK tarafından geri ödenen ilaçlar hangileridir?
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Geri ödeme listesindeki ilaçlarla ilgili duyurular sürekli yayınlanmaktadır. Duyuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmaktadır. Yeni duyuru 3 Şubat 2021’de yayınlanmış olup liste aşağıda yer almaktadır.

 

İnsanlar kaza veya farklı sebeplerden ötürü sıkıntı çekebilmektedir. Yaralanan veya hasta olan kişiler, tedavi olabilmek için ilaçlara ihtiyaç duymaktadır. Eczanelerde yer alan her ilaç SGK tarafından karşılanmamaktadır. Aşağıdaki fotoğraflarda yer alan ilaçlar, SGK tarafından karşılanacaktır.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 21:13
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