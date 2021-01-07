İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
Rektör kendisini protesto eden öğrencilere el sallayınca yuhalandı!
Rektör kendisini protesto eden öğrencilere...
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac...

2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? 2021

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan 2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. 2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 07.01.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:43
2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? 2021
Takip Et:

Hastanın acil bir şikâyeti varsa, özel hastanelerin acil servis toplaması yasa dışıdır. Özel hastaneler acil durum ücreti ödemez, acil durumda hastalar da ödemez. Sağlık Bakanlığı, "Acil Sağlık Hizmetleri" kapsamında "sıfırdan uygulama" çağrısı yapar. Bu, genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hastalar acil servislere ilk kez başvurduklarında değerlendirilerek acil durumda olup olmadıkları belirlenir. Acil durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Boyuttan bağımsız olarak travma vakaları
  • Acil servise girdikten sonra hastaneye kaldırılan hastalar
  • Tıbbi müdahale vakaları
  • Gözlem altındaki hastalar
  • Başka bir sağlık kuruluşuna veya başka bir sağlık kuruluşundan sevk edilen hastalar

Özel Hastaneler Acil Servis Ücreti Var Mıdır?

Öngörülen kapsamda özel hastanelerde acil servis başvurusu yapanlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bazı sağlık sorunları varsa, ödeme yapmalarına gerek yoktur. Ayrıca ambulans talep ettiklerinde ücret alınmayacaktır.

Özel Hastaneler Acil Servis Ücreti Alınmayan Durumlar Nelerdir?

Ödeme yapmayan özel hastanelerin acil servislerine giren kişiler şu şekildedir:

  • Acil hizmetler trafik kazası sonrası ücretsiz olarak verilmektedir.
  • Özel hastanelerde acil servisler boğulma anında ücretsizdir.
  •  Özel hastanelerde intihar ücreti alınmaz.
  • Terör olayları nedeniyle özel hastanelerde acil servislere gidenlerin ekstra ödeme yapması gerekmiyor.
  • Bıçaklanıp kavga ettikten sonra acil serviste tedavi görecek kişilerin herhangi bir ödeme yapması gerekmiyor.
  • Özel hastanelerde iş kazaları nedeniyle acil servisler için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
  • Fiziksel yaralanmalar için acil servis ücreti alınmaz.
  • Elektrik çarpması nedeniyle özel bir hastanenin acil servislerine gittiğinizde hiçbir ücret alınmaz.
  • Dondurucu sıcak çarpması için herhangi bir ücret alınmaz.
  • Özel hastanelerde acil servisler için iç kanama ve kanamaya neden olabilecek kırıklar, omurga kırıkları, yanıklar ve göz yaralanmaları ödenmez.
  • Şiddetli alerjik reaksiyonlar, hava yolu tıkanıklığı, astım atakları gibi şikayetlerle özel hastanelerde acil servisler için ödeme yapmaya gerek yoktur.
  • Yüksek tansiyon için özel bir hastanenin acil servisine gittiğinizde ücretsiz tedavi alacaksınız.
  • Özel hastanelerde acil servisler kalp krizi ve aritmilerde ücretsizdir.

Özel Hastanelerin Acil Servislerinde Poliklinikten Giriş Yapmış Gibi Gösterilir İse Ne Olur?

Özel bir hastanenin acil servisine giderken, hastadan tedavi ücretini almak için bazı belgeler imzalanır. Hastanın ailesi tarafından imzalanan ilgili belgelerin hukuki bir etkisi yoktur. Bu imzalar yasa dışı olmasına rağmen, özel sağlık sigortası kapsamında değilse hasta yakınlarına tedaviden önce haber verilmelidir. Bazı özel hastaneler poliklinikler aracılığıyla hastaları acil duruma getirebilir. Bu durumda hasta taburcu edildiğinde ödeme yapmak zorunda kalabilir. Ancak hastaların mahkemede haklarını arayarak bu duruma itiraz etmeleri mümkündür.

Özel Hastanelerin Acil Servislerinde Kendisinden Ücret Alınan Hastalar Ne Yapmalıdır?

Özel bir hastanenin acil servisine gittikten sonra ödeme yapmanız gerekiyorsa; bu durumda, kişi Grönland Uygulama Genelgesi'nin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirmelidir. Yeşil alan başvurusuna hak kazanan hastalardan tedavi ücreti talep etmek yasa dışıdır. Hastaların özel bir hastanenin acil servisinde tedavi olabilmeleri için ihtiyaç duydukları ödeme makbuz ve faturalarını saklamaları gerekmektedir. Alınan müdahale önlemlerinin “yeşil alan uygulaması” kapsamında olup olmadığının hastaneden değerlendirilmesini talep etmek için hastane yönetim departmanına dilekçe verilmesi gerekmektedir. Hastane yönetiminden olumlu cevap alamazsa; bu durumda Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184'ü arayarak talepte bulunmalıdır. Özel hastaneler de acil servis ücretlerinin iadesi için Tüketici Tahkim Komisyonuna başvurmalıdır.

2020 Yılında Özel Hastanelerde Acilde Ücret Alınıyor Mu?

Bu yönetmelik kapsamında özel bir hastaneden acil yardım arayan bir hasta, bu Yönetmelik kapsamında sağlık sorunu yaşarsa ücret alınmaz.

Devlet Hastanesi Acilden Giriş Yapan Hastalar Ücret Öder Mi?

Acil servislerine giren hastalardan ücret alınmamaktadır.

Özel Hastane Kırmızı Alan Ücreti Nedir?

Hızlı ilerleme, değerlendirme ve tedavi gerektiren yaşamı tehdit eden durumlara kırmızı alan denir. Ek maliyet alınmamaktadır.

Kalp Hastaları Özel Hastanelerde Ücretsiz Tedavi Görebilir Mi?

SSI tüm kalp cerrahisi operasyonlarını kapsar.

Özel Hastaneler Hangi Durumlarda Para Talep Edemez?

Özel hastane acil servis ücreti; acil servise giren ve hastaneye kaldırılanların ücret talep edilmemektedir.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acil ServisÖzel HataneHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair açıklamalarda bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, kısıtlamaların ne zaman biteceğine dair açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
Profesör Dr. Mehmet Ceyhan, Sinovac aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
6 Ocak koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybetti.
6 Ocak koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Son 24 saat içinde 191 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika: Moderna aşısı, Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay aldı!
Son dakika: Moderna aşısı, Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay aldı!
DSÖ yaşanan skandala 'hayal kırıklığı' açıklaması ile karşılık verdi!
DSÖ yaşanan skandala 'hayal kırıklığı' açıklaması ile karşılık verdi!
5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Popüler Haberler

2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? 2021
PH değerlerine göre en kaliteli damacana su hangisidir? Damacana su markaların PH değeri nedir?
Altın ne kadar oldu? 7 Ocak 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 7 Ocak 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Ocak 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 7 Ocak 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 7 Ocak 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Ocak 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 7 Ocak 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Ocak 2021 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Ocak 2021 Perşembe
Yabancı Dizisi Ateş kimdir ? Gerçek adı nedir? İlker Kaleli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emekliye maaşının 10 katına kadar düşük faizli kredi veren bankalar
Mucize Doktor Ferman’ın sevgilisi kimdir? Onur Tuna sevgilisi Sevda Erginci hakkında bilgiler
Media Markt Black Cuma Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler listesi 2020
Yıpranmış ve cansız saçlara bakım için maskeler 2021
Sen Çal Kapımı Suzi kimdir? Nihan Şahenk hakkında bilgiler
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2021
Sadakatsiz reyting sonuçları nasıl? Sadakatsiz izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
TV 360 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TV 360 canlı izleme linki
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
6 Ocak 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.