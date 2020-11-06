2020 özel hastane muayene, tahlil ve yatak ücretleri

Ülkemizde sağlık sektörü giderek gelişiyor. Özellikle son yıllarda hemen hemen tüm illerde özel hastaneler açılmaya başladı. Ancak bilindiği gibi özel hastanelerin fiyatları oldukça yüksek olabiliyor. Devlet hastanelerine oranla özel hastanelerin yatış, ameliyat, tahlil gibi işlemlerde daha yüksek ücret talep ediliyor.

Devlet hastanesi yatış ücretleri

Geçen yıla kadar devlet hastanelerinde de yatış ücreti alınıyordu. Ancak yeni düzenleme sonrası operasyon ve muayene dışındaki işlemler için ücret alınmıyor. Devlet hastanelerinde gecelik veya odada kalınan süre içinde yatış ücreti alınmıyor. Muayene ücreti ise 8 ila 10 TL arasında değişmektedir. Bu ücret eğitim araştırma hastanelerinde 7 ila 10 TL’dir. Özel hastanelerde ise bu ücret 15 ila 30 TL arasında değişmektedir.

Özel hastane gecelik yatak ücreti

Özel hastanelerde gecelik yatak ücreti 1.000 TL ile 2.000 TL arasında değişmektedir. Hastanın ameliyat ücreti, refakatçı ücreti de düşünüldüğünde bu tutar günlük 2.500 TL olacaktır. Oda ücreti yatak ücretlerinden daha yüksektir.

Özel hastane yatak ücretleri

Ülkemizde bulunan özel hastanelerin genel olarak 1 gecelik yata ücretleri şu şekildedir;

Medical Park Hastanesi (1 Gece): 350,00 TL.

Ümit Hastanesi: 200 TL.- 350 TL.

Acıbadem Hastanesi: 200 TL.- 250 TL.

Türkiye Hastanesi: 200 TL - 300 TL.

Devlet hastanesi özel oda ve ameliyat fiyatları

Özel servis tek kişilik özel oda (refakatsız): 75,00 TL.

Özel servis tek kişilik suit oda (refakatsız): 90,00 TL.

Özel servis tek kişilik özel oda (refakatlı): 85,00 TL.

Özel servis tek kişilik suit oda (refakatlı): 100,00 TL.

Devlet hastanelerinde yeni düzenlemeler sonucu özel oda fiyatı değiştirildi. Özel isteklere göre hazırlanan bu odalarda doktorun istekleri göz önüne alınarak hazırlanıyor. Bu odaların fiyatları 50 ila 60 TL arasında değişmektedir. Özel odaların özelliklerine göre günlük fiyatları şu şekildedir;

Bunların yanı sıra refakatçi ücreti olarak 10 TL alınmaktadır.

Özel hastane ameliyat ücretleri

Özel hastanelerde yapılan bazı ameliyatlar SGK tarafından karşılanır. Ancak SGK’nın karşılamadığı ameliyatlar için yapılan operasyona göre fiyatlar değişir. Genel olarak ameliyata göre fiyatlar şu şekildedir;

Bademcik Ameliyatı: SGK‘ nın ödediği tutar 617.87,00 TL. Özel hastanenin talep ettiği bedel: 1.235,75 TL.

Genizeti Ameliyatı: SGK ile 346.03,00 TL. Özel Hastane ödemesi ise: 962.06,00 TL.

Kalça Eklemi Protezleri: SGK’dan ödendiğinde: 2.646,00 TL. Özel Hastane de: 5.292,00 TL.

Dizdeki Menisküsün Onarımı: Sosyal Güvenlik Kurumu: 1.202,69 TL. Özel Hastane: 2.405,38 TL.

Varis Ameliyatı: SGK’dan: ücretsiz. Özel Hastanede ise: Ek bedel alınmaz.

Açık Prostat Ameliyatı: SGK Kurumundan: 1.482,70 TL. Özel Hastanelerin talep ettiği ücret: 2.965,46 TL.

Normal doğum: SGK: 432,00 TL. Özel Hastane: 864,00 TL.

Sezeryan Doğum: Sigortadan Ödenir ise: 486,00 TL. Özel Hastanenin talep ettiği tutar: 970 TL. ile 1.000,00 TL. arasında.

Katarak ve Lens İmplantasyonu: SGK: 594,00 TL. Özel Hastane Talebi: 1.118,00 TL.

Koroner By-Pass: SGK bir ücret ödemez. Özel hastane tarafından ise ek bir ücret alınmaz.

Açık Safra Kesesi Ameliyatı: Sosyal Güvenlik Kurumunun Ödediği Tutar: 777.60,00 TL. Özel Hastanenin Talep Ettiği Tutar: 1.555,20 TL.

Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı: SGK’dan Ödenen: 1.026,00 TL. Özel Hastane Bedeli: 2.052,00 TL.

Hemeroid Ameliyatı: Sigortanın ödediği tutar: 488.48,00 TL. Özel Hastane: 976.97,00 TL.

Kalp Kapakçığı Ameliyatı: Sigortadan bir ücret kesilmez. Özel hastanede bedel talep etmez.

Apandist Ameliyatı: SGK Kurumundan Ödenen Bedel: 432,00 TL. Özel Hastanenin İstediği Bedel ise: 864,00 TL.

Kısırlık Tedavisi Ameliyatı: Sigorta Kurumu Tarafından Ödenen Bedel: 370.76,00 TL. Özel Hastaneden İstenen Bedel: 741.53,00 TL.

Özel hastane tahlil ücretleri

Özel hastanelerde yapılan tahlillerde genel olarak alınan ücretler 13 ila 30 TL arasında değişmektedir. Bu ücretler bazı hastanelerde yapılan tahlilin ayrıntısına göre 200 TL’ye kadar değişmektedir. Genel olarak tahlil durumuna göre alınan ücretler şu şekildedir;

EKG: 100,00 TL. ve 150,00 TL.

Kan Tahlili: 60,00 TL.-250,00 TL..

MR Çekimi: 250,00 TL. ve 350,00 TL.

Röntgen Tahlili: 200,00 TL. ve 400,00 TL.

Özel hastane muayene ücretleri

Muayene ücretleri hastanın hangi bölümde muayene olacağına göre değişiklik gösterirken, sigortalı olan kişiler için 30 ila 100 TL arasında bir fiyat oluşur. Sigortası olmayan kişilerden ise 30 ila 100 TL arasında ücret talep edilir. Bölümlere göre alınan ücretler ise şu şekildedir;

Nöroloji: 25,00 TL. ile 100,00 TL.

Özel Muayene: 50,00 TL. ve 150,00 TL.

Beyin Cerrahi: 30,00 TL. ve 100,00 TL.

Kulak Burun, Boğaz: 25,00 TL. ve 80,00 TL.

Kadın Hastalıkları: 50,00 TL.-100,00 TL.

Dahiliye: 20,00 TL. ve 100,00 TL.

Bu fiyatların dışında bazı özel hastaneler devlet ile anlaşma yapmış ve muayene ücretlerini 32 TL olarak belirlemiştir. Bunun dışında doktor ücretleri doktorun unvanına göre değişmektedir. Genel olarak doktorların fiyatları şu şekildedir;