İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

2020 özel hastane muayene, tahlil ve yatak ücretleri

Ülkemizde birçok özel hastane bulunmaktadır. Özel hastanelerin fiyatları da muayene, oda, tahlil işlemlerine göre değişiklik göstermektedir. Vatandaşlar özel hastane gecelik yatış ücretlerini araştırıyor.

06 Kasım 2020 Cuma 18:24
2020 özel hastane muayene, tahlil ve yatak ücretleri
Takip Et:

Ülkemizde sağlık sektörü giderek gelişiyor. Özellikle son yıllarda hemen hemen tüm illerde özel hastaneler açılmaya başladı. Ancak bilindiği gibi özel hastanelerin fiyatları oldukça yüksek olabiliyor. Devlet hastanelerine oranla özel hastanelerin yatış, ameliyat, tahlil gibi işlemlerde daha yüksek ücret talep ediliyor.

Devlet hastanesi yatış ücretleri

Geçen yıla kadar devlet hastanelerinde de yatış ücreti alınıyordu. Ancak yeni düzenleme sonrası operasyon ve muayene dışındaki işlemler için ücret alınmıyor. Devlet hastanelerinde gecelik veya odada kalınan süre içinde yatış ücreti alınmıyor. Muayene ücreti ise 8 ila 10 TL arasında değişmektedir. Bu ücret eğitim araştırma hastanelerinde 7 ila 10 TL’dir. Özel hastanelerde ise bu ücret 15 ila 30 TL arasında değişmektedir.

Özel hastane gecelik yatak ücreti

Özel hastanelerde gecelik yatak ücreti 1.000 TL ile 2.000 TL arasında değişmektedir. Hastanın ameliyat ücreti, refakatçı ücreti de düşünüldüğünde bu tutar günlük 2.500 TL olacaktır. Oda ücreti yatak ücretlerinden daha yüksektir.

Özel hastane yatak ücretleri

Ülkemizde bulunan özel hastanelerin genel olarak 1 gecelik yata ücretleri şu şekildedir;

  • Medical Park Hastanesi (1 Gece): 350,00 TL.
  • Ümit Hastanesi: 200 TL.- 350 TL.
  • Acıbadem Hastanesi: 200 TL.- 250 TL.
  • Türkiye Hastanesi: 200 TL - 300 TL.

Devlet hastanesi özel oda ve ameliyat fiyatları


Devlet hastanelerinde yeni düzenlemeler sonucu özel oda fiyatı değiştirildi. Özel isteklere göre hazırlanan bu odalarda doktorun istekleri göz önüne alınarak hazırlanıyor. Bu odaların fiyatları 50 ila 60 TL arasında değişmektedir. Özel odaların özelliklerine göre günlük fiyatları şu şekildedir;

  • Özel servis tek kişilik özel oda (refakatsız): 75,00 TL.
  • Özel servis tek kişilik suit oda (refakatsız): 90,00 TL.
  • Özel servis tek kişilik özel oda (refakatlı): 85,00 TL.
  • Özel servis tek kişilik suit oda (refakatlı): 100,00 TL.

Bunların yanı sıra refakatçi ücreti olarak 10 TL alınmaktadır.

Özel hastane ameliyat ücretleri

Özel hastanelerde yapılan bazı ameliyatlar SGK tarafından karşılanır. Ancak SGK’nın karşılamadığı ameliyatlar için yapılan operasyona göre fiyatlar değişir. Genel olarak ameliyata göre fiyatlar şu şekildedir;

  • Bademcik Ameliyatı: SGK‘ nın ödediği tutar 617.87,00 TL. Özel hastanenin talep ettiği bedel: 1.235,75 TL.
  • Genizeti Ameliyatı: SGK ile 346.03,00 TL. Özel Hastane ödemesi ise: 962.06,00 TL.
  • Kalça Eklemi Protezleri: SGK’dan ödendiğinde: 2.646,00 TL. Özel Hastane de: 5.292,00 TL.
  • Dizdeki Menisküsün Onarımı: Sosyal Güvenlik Kurumu: 1.202,69 TL. Özel Hastane: 2.405,38 TL.
  • Varis Ameliyatı: SGK’dan: ücretsiz. Özel Hastanede ise: Ek bedel alınmaz.
  • Açık Prostat Ameliyatı: SGK Kurumundan: 1.482,70 TL. Özel Hastanelerin talep ettiği ücret: 2.965,46 TL.
  • Normal doğum: SGK: 432,00 TL. Özel Hastane: 864,00 TL.
  • Sezeryan Doğum: Sigortadan Ödenir ise: 486,00 TL. Özel Hastanenin talep ettiği tutar: 970 TL. ile 1.000,00 TL. arasında.
  • Katarak ve Lens İmplantasyonu: SGK: 594,00 TL. Özel Hastane Talebi: 1.118,00 TL.
  • Koroner By-Pass: SGK bir ücret ödemez. Özel hastane tarafından ise ek bir ücret alınmaz.
  • Açık Safra Kesesi Ameliyatı: Sosyal Güvenlik Kurumunun Ödediği Tutar: 777.60,00 TL. Özel Hastanenin Talep Ettiği Tutar: 1.555,20 TL.
  • Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı: SGK’dan Ödenen: 1.026,00 TL. Özel Hastane Bedeli: 2.052,00 TL.
  • Hemeroid Ameliyatı: Sigortanın ödediği tutar: 488.48,00 TL. Özel Hastane: 976.97,00 TL.
  • Kalp Kapakçığı Ameliyatı: Sigortadan bir ücret kesilmez. Özel hastanede bedel talep etmez.
  • Apandist Ameliyatı: SGK Kurumundan Ödenen Bedel: 432,00 TL. Özel Hastanenin İstediği Bedel ise: 864,00 TL.
  • Kısırlık Tedavisi Ameliyatı: Sigorta Kurumu Tarafından Ödenen Bedel: 370.76,00 TL. Özel Hastaneden İstenen Bedel: 741.53,00 TL.

Özel hastane tahlil ücretleri

Özel hastanelerde yapılan tahlillerde genel olarak alınan ücretler 13 ila 30 TL arasında değişmektedir. Bu ücretler bazı hastanelerde yapılan tahlilin ayrıntısına göre 200 TL’ye kadar değişmektedir. Genel olarak tahlil durumuna göre alınan ücretler şu şekildedir;

  • EKG: 100,00 TL. ve 150,00 TL.
  • Kan Tahlili: 60,00 TL.-250,00 TL..
  • MR Çekimi: 250,00 TL. ve 350,00 TL.
  • Röntgen Tahlili: 200,00 TL. ve 400,00 TL.

Özel hastane muayene ücretleri

Muayene ücretleri hastanın hangi bölümde muayene olacağına göre değişiklik gösterirken, sigortalı olan kişiler için 30 ila 100 TL arasında bir fiyat oluşur. Sigortası olmayan kişilerden ise 30 ila 100 TL arasında ücret talep edilir. Bölümlere göre alınan ücretler ise şu şekildedir;

  • Nöroloji: 25,00 TL. ile 100,00 TL.
  • Özel Muayene: 50,00 TL. ve 150,00 TL.
  • Beyin Cerrahi: 30,00 TL. ve 100,00 TL.
  • Kulak Burun, Boğaz: 25,00 TL. ve 80,00 TL.
  • Kadın Hastalıkları: 50,00 TL.-100,00 TL.
  • Dahiliye: 20,00 TL. ve 100,00 TL.

Bu fiyatların dışında bazı özel hastaneler devlet ile anlaşma yapmış ve muayene ücretlerini 32 TL olarak belirlemiştir. Bunun dışında doktor ücretleri doktorun unvanına göre değişmektedir. Genel olarak doktorların fiyatları şu şekildedir;

  • Uzman Doktor: 150,00 TL. ve 200,00 TL.
  • Doçent Doktor: 350 TL.
  • Dahiliye Profesör Muayene Ücreti: 500,00 TL.


Son Güncelleme: 06.11.2020 18:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hastaneücretözel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da kuş gribi paniği
Japonya'da kuş gribi paniği
Sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Sunucu İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!
İçişleri Bakanı Soylu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Covid-19 test sonuçları pozitif!
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalandı
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Sağlık bakanı uyardı! Bakan Koca koronavirüs tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu!
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi

Popüler Haberler

Süt parası hangi şartlarda alınır, hangi bankadan alınır? 2020
2020 özel hastane muayene, tahlil ve yatak ücretleri
Acemi Anneler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim yerleri
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Gratis Mor Perşembe indirimli ürünler kampanyası
Yılmaz Erdoğan ile Öğrence ne zaman yayınlanacak? Yılmaz Erdoğan ile Öğrence programı konusu ve formatı
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman
Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
3. Faz 1000 TL Koronavirüs pandemi yardımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Kapsam dışı uyarısı alanlara ne yapacak, ödeme yapılacak mı?
2020 4 ÖSYM Yıllık Üniversite bölümleri
Eşkiya Edho Sami kimdir? Gerçek adı nedir? Edho Kasaplar Samuel kimdir?
Çin’den alışveriş nasıl yapılır? Çin'den ürün almak için yöntemler
Diyanet Türkiye Geneli 13 Mart 2020 Cuma hutbesi yayınlandı! 13 Mart Cuma Hutbesi tam metni!
Acemi Anneler dizisinde Melahat Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? Deniz Gökçe Kayhan
Bim Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve kullanıcı yorumları
Hepsiburada Efsane 5 Kasım indirimleri kaç gün sürecek? İndirimler ne zaman bitiyor?
Şartlı eğitim yardımı nedir? Şartlı eğitim yardımı alma şartları
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
Black Cuma nedir? indirimleri ne zaman? 2020 Kara Cuma indirim tarihleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.