2020 Engelli Sağlık Raporu nasıl alınır? Nereden alınır? Örnek hesaplama!

2020 yılında engelli raporunun nereden alınacağı pek çok kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Pek çok engelli vatandaş, engelli raporu nereden alınır? Engelli raporu nasıl alınır? Sorularını araştırmaya başladı.

Engelli raporu alabilmek için belirlenen kanunun 11. Maddesine bakılması gerekmektedir. 11. Maddeye göre engelli raporu hesaplamaları,

Kişinin birden fazla engeli varsa her engel için ayrı ayrı tespitler yapılarak oranlar belirlenmektedir. Kişinin birden fazla özür durumu olduğunda Balthazard hesaplama cetveli kullanılmaktadır.

Tespit edilen oranlar en yüksek olandan işlem yapmak şartı ile sıralanmaktadır.

Engel oranları listelendiğinde ilk sırada olan en yüksek orana sahip olan engel oranı, %100’den çıkarılmaktadır.

%100’den çıkarılan en yüksek engel oranı ile elde edilmiş sonuç, ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılmaktadır. Çarpım sonucunda elde edilmiş netice 100’e bölünmelidir. 100’e bölündüğünde elde edilmiş sonuç en yüksek engel oranına eklenmelidir. Böylece iki engelin ortalama oranı alınmış olur.

Engel durumu ikiden fazla ise hesaplamalar daha değişik şekilde yapılmaktadır.

Engelli raporu hesaplamasında kişinin yaşı 60’ın üzerindeyse Balthazard hesaplama formülü ile engel oranın üstünde %10 eklenmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu raporları hangi hastaneden alınmaktadır?

Engelli sağlık kurulu raporları tam donanımlı hastanelerden alınabilmektedir. Buna göre 2020 yılında,

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Devlet Hastaneleri

Üniversite Hastaneleri

Üniversite Hastanelerine Bağlı Sağlım Kurumları

Engelli Sağlık Kurulu raporu başvurusu şartları nelerdir?

Müracaat edecek engellilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

2020 sağlık raporu alabilmek için minimum %40 ve üstü oranda engele sahip olunmalıdır.

Hastane tarafınca belirlenen muayenelerin tamamı uygulanmalı ve muayene sonucu verilen belgede toplanmalıdır.

2020 sağlık raporu için gerekli görülen belgelerin tamamı hazırlanmalı ve kurula teslim edilmelidir.

18 yaşından küçük olan ve sadece akli dengesi yerinde olan engelli vatandaşlar adına, kendilerine atanan vasilerin müracaat etmesi ve her aşamada kişilerin yanında olması gerekir.

İşlemler aşamasında vasilerin kimlik belgesi ve mahkeme tarafınca onaylı vasilik belgesi kullanılmalıdır.

Akli dengesi yerinde olmayan engelliler, vasileri olmadan muayeneye kabul edilmeyecektir. Vasi olmayan kişiler, engellilere refakat edemezler.

Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli olan belgeler nelerdir?

Engellilere ait kimlik belgesi

Akli dengesi yerinde olmayan kişilerin vasilerinin kimlik belgesi

Mahkeme tarafınca onaylı vasilik belgesi

Engelli bireye ait güncel 5 tane vesikalık fotoğraf

Sağlık kurulu raporu başvuru formu

Muayene sonucunda doldurulan evraklar

Akli dengesi yerinde olan engellilerin eğitim detayları

Engelli Sağlık Kurulu raporu başvurusu nasıl yapılır?

Engelli raporunda %40 oran nedir?

Engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için kurumlar tarafından belirlenen hastanelere giderek talebinizi iletirseniz muayeneye alınırsınız. Daha sonrasında size verilen muayeneler sayesinde işlemi tamamlayarak raporu alabilirsiniz. Alınan muayene belgeleri bir dosya içinde toplanarak kurula verilir. Kurul tarafından yapılan incelemeler sonrasında engelli raporunu alabilirsiniz.

Raporunda %40 engelli yazan kişiler belirlenen temel haklardan faydalanabilirler. Ortaya çıkan %40 engelli raporu sayesinde devlet tarafından engelli vatandaşlara verilen yardımlardan faydalanılabilmektedir.

Engelli raporu alma aşamaları nelerdir?

Devlet hastanesinden engelli raporu başvurusu yapıldıktan sonrasında, hastaneye gidilmesi ve sağlık kurulunun toplandığı günlerin tespit edilmesi gerekir.

Sağlık kurulunun toplandığı günlerde engelli bireylerin hastaneye gitmesi gerekir. sağlık kurulu raporu muayenesi için ilgili vezneden sıra alındıktan sonrasında, engelli raporu başvuru formu doldurulmalıdır.

Vezne tarafınca teslim alınan belgeler sisteme girildikten sonrasında, muayene aşamasında kullanılacak belgeler ve formlar hastalara teslim edilmektedir. Vezne memurunun verdiği belgelerin kaybedilmemeli ve her muayene aşamasında doktorlara imzalatılmalıdır.

Hastane tarafınca verilen evrakta yer edinen bölümlere gidilerek, hastanın muayeneden geçmesi sağlanmalıdır. Muayene tamamlandıktan sonrasında, ilgili hekim evrakları doldurmalı ve imza atmalıdır.

Belgede yer edinen muayeneler tamamlandıktan sonrasında, doldurulan evraklar engelli raporu toplama görevlisine teslim edilmelidir.

Rapor görevlisi araştırma yaptıktan sonrasında, sağlık kurulu evraklarının ne vakit teslim alınabileceği belirlenecektir.

Engelli Sağlık Kurulu raporu başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Buna göre,

turkiye.gov.tr adresine girilerek , e-devlet ana sayfası açılmalıdır.

Ana sayfanın sağ üst köşesindeki ‘Giriş Yap’ butonuna tıkladıktan sonrasında, e-devlet giriş ekranı açılmalıdır.

T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi yazıldıktan sonra ‘Giriş Yap’ butonuna tıklanmalıdır.

E-devlet girişi tamamlandıktan sonrasında, e-hizmetler kısmı üstünden ‘Toplumsal Güvenlik Kurumu’ seçimi yapılmalıdır.

Toplumsal güvenlik kurumu sayfası açıldıktan sonrasında ‘Evrak Kayıt’ sisteminden engelli sağlık kurulu raporu sorgulanabilir.

Toplumsal Güvenlik Kurumu engelli raporu nasıl sorgulanır?

Toplumsal Güvenlik Kurumu evrak kayıt ve tespit sitesi kullanılarak, engelli raporu sorgulaması yapılmaktadır.

‘Giriş Yap’ butonuna tıklandıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresini kullanarak sistem girişini tamamlamalıdır. Mobil imza ya da e-imza uygulaması kullanan kişiler, bu sistem üstünden de giriş yapabilirler.

Sistem girişi tamamlandıktan sonrasında, SGK Evrak Takip kısmı açılmalıdır.

Engelli raporu alma hakkı kazanan vatandaşlar, sorgulama ekranında tüm detayları teyit edebilirler. Engel raporunun oranı ve öteki detayları, sorgulama ekranında yer alacaktır.

2020 engel raporu başvurusu onaylanmadıktan sonra, başvuru sorgulama ekranında herhangi bir bilgiye yer verilmeyecektir.

Sağlık kurulu raporu alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kurum tarafından verilen 2020 raporu kopyalı olacak şekilde teslim alınmalıdır.

Raporun aslına ek olarak verilen öneklerin üstünde ‘Aslı Gibidir’ ibaresi yer almalıdır.

Aslı gibidir kaşesiyle hazırlanan kopya raporlar, asıl raporun yerine geçmekte ve raporun talep edilmiş olduğu tüm kuruluşlarda geçerli olmaktadır.

Üstünde ‘Aslı Gibidir’ kaşesi bulunmayan rapor kopyaları, resmi geçerliliği bulunmamaktadır. Resmi geçerliliği olmayan engelli raporları, herhangi bir kurum tarafınca kabul edilmez.

Engelli raporunun sağladığı avantajlar nelerdir?

Ülke içindeki toplu taşıma araçlarının hepsi, ücretsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Engellilere refakat eden bir şahıs için de parasız toplu taşıma kullanma hakkı bilinmektedir.

Otobüs ve vapur biletleri indirimli olarak alınmaktadır.

Yurtiçi tren hatlarında, ücretsiz bir şekilde gezi etme hakkı bulunmaktadır.

Rapor sahibi kişilere, ÖTV olmadan vasıta alma hakkı bilinmektedir.

200 m2 genişliğe kadar olan konutlarda, emlak vergisi talep edilmemektedir.

Devlet dairelerine bağlı olan tüm kurum ve kuruluşlarda öncelik hakkı elde edilmektedir.

ÖSYM tarafınca düzenlenen tüm sınavlarda, kişilere uygun ayrıcalıklı oturum düzenlenmektedir.

Gelir vergisi indiriminden faydalanılır.

GSM operatörleri tarafınca hususi indirimler kullanılmaktadır.

Engelli sağlık raporu geçerlilik süresi ne kadardır?

Engelli raporunun geçerlilik süresi pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. %40 engeli olan vatandaşların eğer tedavilere cevap verecek hastalıkları bulunuyorsa süreli belgeler verilmektedir. Engel durumu %90 ve üzeri olan kişilerde ise yenileme olmaksızın ömür boyu sağlık raporu verilmektedir.

Engelli raporu hesaplama öneği

Kişinin 2 engel durumu bulunuyorsa.

Kişinin gözlerinde %50 oranında engel, işitme durumunda ise %12’luk engel oranı olursa.

Kişinin yüksek oranda olan engeli gözlerinde bulunmuş olduğu için ilk olarak %50’lik engel oranının %100’den çıkarılması gerekmektedir. Bu durumda elde edilecek sonuç %50 olacaktır.

İkinci işlem olarak elde edilmiş %50 sonucunun ikinci engel durumu olan işitme oranı ile çarpılması gerekmektedir. Bu durumda elde edilecek olan sonuç ise 600 (50 x 12) olacaktır.

Elde edilmiş sonucun 100’e bölünmesi gerekmektedir. 600/100 işleminde elde edilmiş oran 6 olacaktır. Bu durumda %6’lık oranın en yüksek olan gözlerde bulunan engel oranına eklenmesi gerekmektedir.

%50+%6 işlemi sonucunda kişinin engel oranı %57 olarak hesaplanacaktır.

İlgili şahıs 60 yaşın üstünde ise engel oranına %10 ekleme yapılacak ve netice %67 olacaktır.

Engelli raporu hesaplamalarında engel durumları nelerdir?