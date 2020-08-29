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2020 Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?

Bağkur prim borçlarını ödeyemeyen kişilerin sağlık hizmetleri kapatılmaktadır. 2020 yılında borcunu ödeyemeyen kişiler '2020 Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?' sorusuna yanıt arıyor. Detaylı ve güncel bilgiler için yazımıza göz atabilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:26
2020 Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?
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Ülkemizde pandemi sürecinin yaşanmasıyla birlikte birçok kişi 4b Bağ-Kur prim borçlarını ödemekte oldukça zorlandı. Bu kişilerin prim borcu bulunduğunda hem kendisi hem de ailesindeki kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

Bağkur borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi?

Son ödeme süresi geçmiş ve iki aydan fazla prim borcu bulunan kişiler ve aile bireyleri sağlık hizmetinden yararlanamamaktadır. Ancak prim borcu bulunsa bile yararlanabileceği hakları bulunmaktadır;

- Bağkurlu kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler 31 Aralık 2020 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Ancak bu düzenleme yalnızca devlet ve devlete bağlı kurumlarda geçerlidir. Özel hastaneler bu kapsamın dışında tutulmuştur.

Düzenleme ile yalnızca hastanedeki muayene, tahlil ve tetkik bedelleri karşılanmakta, ilaç bedelleri ödenmemektedir.

Bağkur borcu olanlar ameliyat olabilir mi?

Devletin Bağkur’a borçlu kişilere sağladığı düzenlemeye göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar yararlanabilecekleri ücretsiz sağlık hizmetleri arasında ameliyatta yer almaktadır. Devlet hastanelerinde herhangi bir ücret ödemeden ameliyat olabilirsiniz.

Bağkur borcu olanlar ilaç alabilir mi?

31 Aralık 2020 tarihine kadar yararlanabilecekleri sağlık hizmeti yalnızca aile hekimleri, sağlık ocakları, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerini kapsamaktadır. Bağkur borcu olan kişiler ilaçlarını, ilaç ücretini ödeyerek alabilirler.

Bağkur borcu nasıl taksitlendirilir?


Bağkur sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için borcun tamamını ödeyebileceğiniz gibi taksitlendirme yaparak da ödeyebilirsiniz. Prim borçlarınızı 6183 sayılı Kanun’un 48.maddesi gereği 36 aya kadar taksitlendirebilirsiniz. Buna göre;

- Bağkur prim borçları 36 aya kadar taksitlendirilebilmektedir.

- Taksitlendirme yapabilmek için dosyanızın bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek ön başvuruda bulunmalı ve peşinat tutarını ödemelisiniz.

- Peşinat tutarı ekstra bir ücret değil ilk taksit ücretidir. Bu işlemi tamamladıktan sonra taksitlendirmeniz başlamış olacaktır.

- Prim borcu taksitlendirmede yıllık faiz oranı %15 olmaktadır.

Bağkur borcu olanlar GSS yaptırabilir mi?

Bağkur prim borcu bulunan kişiler, Bağ-Kur’u aktif değilse genel sağlık sigortası açtırabilirler. Ancak aktif ise genel sağlık sigortası hizmetinden faydalanamazlar. Bunun yanında prim borcu varken bağkuru terk eden ve genel sağlık sigortası açtıran kişilerin kesinlikle bağkur prim borcunu ödemesi gerekmektedir. Aksi halde borcu varken genel sağlık sigortası hizmetinden yararlanamazlar.

Bağkur borcu olan eşinin SSK’sından yararlanabilir mi?

Bağkura borcu olan kişiler, bağkura prim ödemeye devam ediyorsa eşinin sigorta ayrıcalıklarından yararlanamazlar. Ancak aktif kaydını sona erdirmesi ve bağkuru terk etmesi durumunda eşinin sigortasından faydalanabilir. Prim borcu olması eşin sigortasından yararlanmaya engel bir durum değildir. Eş aktif olarak sigortalı ise, kişi bağkuru terk ettiğinde otomatik olarak eşinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.



Son Güncelleme: 29.08.2020 20:26
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