2020/50 SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, 2020 yılı için ‘Bedeli ödenecek ilaçlar’ listesinde yapılan değişiklikler merak edilirken kurum tarafından 2020/50 duyurusu yayınlandı.

Bedeli ödenen ilaç sayısı 8.880'e yükseldi

Geri ödeme listesine alınan ve ilcalar ile ilgili yapılan açıklamalara bir yenisi daha açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880’e yükseltildiği açıklandı. 2000’li yıllarda bu sayının 3.986 olduğuna dikkat çekilirken açıklamaların devamında, “İlaç sayımızı önemli derecede artırdık. Şu anda 8.506 ilacımız yurt içi, 374 ilacımız yurt dışı geri ödeme listesinde bulunuyor. Ayrıca 737’si yurt içi, 75’i de yurt dışı olmak üzere 812 kanser ilacımız da geri ödeme listemizde yer alıyor. Geri ödemeye aldığımız ilaçların sayesinde 2002 yılında kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru sayısı 3,1 iken, bu rakam genel sağlık sigortası ile 9,9’a yükseldi’ dedi.

SGK tarafından 4.833 SUT koduna sahip tıbbi ekipmalarında geri ödeme yapılacaklar listesinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, son iki yılda 33 yeni SUT kodu eklediklerini açıkladı. Bakan Selçuk, geri ödeme kapsamında yer alan tıbbi malzemelerin 2020 yılında SGK’ya maliyetinin 5 milyar TL’ye çıktığını vurgulayan Bakan Selçuk Sağlık bakanlığı tıbbi ve ekonomik değerlendirme komisyonu olağanüstü ilaç geri ödeme komisyonu kararlarına istinadennde dönem dönem düzenlemeler yapmaktadır açıklamalarında bulundu.

Yapılan düzenlemeler ile ‘Bedeli ödenecek ilaçlar’ listesinde güncellemeye gidildiğini belirten Bakan Selçuk bu düzenlemelerin devam edeceğinin altını çizdi. Düzenlemeler sonrasında bedeli ödenecek yeni ilaçların 9 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile yürürlüğe alınacağı paylaşıldı.