İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

2020/50 SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte bedeli ödenen ilaçlar listesinde düzenlemeye gidildi. İlaç sayısının arttırıldığı belirtilirken bedeli ödenecek ilaçlar listesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

11 Aralık 2020 Cuma 00:05
2020/50 SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi
Takip Et:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, 2020 yılı için ‘Bedeli ödenecek ilaçlar’ listesinde yapılan değişiklikler merak edilirken kurum tarafından 2020/50 duyurusu yayınlandı.

Bedeli ödenen ilaç sayısı 8.880'e yükseldi

Geri ödeme listesine alınan ve ilcalar ile ilgili yapılan açıklamalara bir yenisi daha açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880’e yükseltildiği açıklandı. 2000’li yıllarda bu sayının 3.986 olduğuna dikkat çekilirken açıklamaların devamında, “İlaç sayımızı önemli derecede artırdık. Şu anda 8.506 ilacımız yurt içi, 374 ilacımız yurt dışı geri ödeme listesinde bulunuyor. Ayrıca 737’si yurt içi, 75’i de yurt dışı olmak üzere 812 kanser ilacımız da geri ödeme listemizde yer alıyor. Geri ödemeye aldığımız ilaçların sayesinde 2002 yılında kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru sayısı 3,1 iken, bu rakam genel sağlık sigortası ile 9,9’a yükseldi’ dedi. 

SGK tarafından 4.833 SUT koduna sahip tıbbi ekipmalarında geri ödeme yapılacaklar listesinde olduğunu belirten Bakan Selçuk, son iki yılda 33 yeni SUT kodu eklediklerini açıkladı. Bakan Selçuk, geri ödeme kapsamında yer alan tıbbi malzemelerin 2020 yılında SGK’ya maliyetinin 5 milyar TL’ye çıktığını vurgulayan Bakan Selçuk Sağlık bakanlığı tıbbi ve ekonomik değerlendirme komisyonu olağanüstü ilaç geri ödeme komisyonu kararlarına istinaden bedeli ödenecek ilaçlar listesinde dönem dönem düzenlemeler yapmaktadır açıklamalarında bulundu.

Yapılan düzenlemeler ile ‘Bedeli ödenecek ilaçlar’ listesinde güncellemeye gidildiğini belirten Bakan Selçuk bu düzenlemelerin devam edeceğinin altını çizdi. Düzenlemeler sonrasında bedeli ödenecek yeni ilaçların 9 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan duyuru ile yürürlüğe alınacağı paylaşıldı.

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 00:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2020/50Bedeli ödenecek Ilaçlar ListesiZehra Zümrüt Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı
Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısını ilk kez açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı
Antikor nedir, nasıl oluşur? Antikor oluşturmak nedir? Antikor oluşması ne işe yarar?
Antikor nedir, nasıl oluşur? Antikor oluşturmak nedir? Antikor oluşması ne işe yarar?
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Bakan Koca yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranlarını açıkladı
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de son 6 ayda kaç kişi Covid-19'a yakalandı, Türkiye'de son 6 ayda kaç kişiye koronavirüs vakası teşhisi kondu?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de kaç sağlık çalışanı var, Türkiye'de kaç sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?
Türkiye'de gebe nüfus kaç kişidir, Türkiye nüfusunun yüzde kaçı gebedir? Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı hamiledir?

Popüler Haberler

2020/50 SGK tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesi
Maske cezası yapılandırma kapsamında olacak mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme
Halkbank ve Vakıfbank 32 Günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları
Altın ne kadar oldu? 11 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 11 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim aktüel indirim kataloğu 11 Aralık 2020 Cuma ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 11 Aralık 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Aralık 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Aralık 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kanal D canlı yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 11 Aralık 2020 Cuma
Mucize Doktor Duygu kimdir? Gerçek adı nedir? Melis Gürhan hakkında bilgiler
Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattının açılış tarihi belli oldu
S-400 savunma sistemi nedir? S400 menzili ne kadar? Hangi illere kurulacak?
Müstakbel Damat ne zaman vizyona çıkacak? film fragmanı yayınlandı!
Memur emekli maaş fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak?
2020 E-Devlet seyahat izin belgesi başvuru nasıl yapılır? Seyahat İzin Belgesi nasıl alma ve başvuru yapma
Kripto para nedir, nerden alınır? Kripto para alışverişi nasıl yapılır? Kripto para çeşitleri
Emekli promosyon en fazla hangi banka veriyor? Bankaların emekli promosyon miktarları 2020
31 Aralık 2020 Yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşında seyahat kısıtlaması olacak mı?
Yağmur duası nedir, nasıl okunur? Evde yağmur duası yapılır mı?
Çiftçi TV nasıl izlenir? Çiftçi TV uydu frekansları ve günlük yayın akışı öğrenme

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.