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20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Türkiye’de aşı takvimi hızla tüm vatandaşlara uygulanmaya devam ederken son dakika açıklaması Bakan Koca’dan geldi. 30 milyon BioNTech aşısı geldiğini ve Türkiye’nin aşı sorununun ortadan kalktığını açıkladı. Bu anlamda 20 yaş üstüne değinen Koca aşılanma hakkında konuştu. Vatandaşlar 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? sorusunun yanıtını arıyor. İşte 20 yaş üstü koronavirüs aşısı hakkında detaylı bilgiler haberimizde

23 Mayıs 2021 Pazar 18:03
20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
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Kısa süre önce Bilim Kurulu’nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. BioNTech CEO’su Uğur Şahin ile birlikte Türkiye’ye 120 milyon doz aşının geleceğini duyurdu. 

 Haziran ayı gibi 20 yaş üzeri herkesin aşı yapılacağını açıkladı.

Türkiye’de şu an ikinci dozlar yedeklenirken Haziran  ayında 30 milyon BioNTech aşısı gelmesi üzerine  Koca, 30 milyon aşıyı 30 milyon kişiye yapılacağını açıkladı. .

BioNTech’in birinci dozu yüzde 78 koruma sağlarken Koca ilk yüzdelik korumadan yararlanacağını açıkladı. Ülke için rahatlama olacakken yaza güvenli giriş sağlanacak. İlk dozu yaptıran kişiler bu anlamda temmuz ayında da aşı olacak. Haziran’da 20 yaş üstü herkes aşı olmuş olacak.

Sputnik aşısı ve Sinovac aşılarıda ülkemize giriş sağlayacak. 


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:03
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20 Yaş üstü Ne Zaman Aşı OlacakBiontech AşısıHaziran
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