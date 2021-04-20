20 Nisan verileri açıklandı! Vaka sayısı 61 binin üzerinde , vefat sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı 20 Nisan tarihli verileri açıkladı.

Vaka sayısı 61 binin üzerinde

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 322 bini aşkın kişiye hastanelerde koronavirüs testi yapılırken, 61 bin 28 kişide virüs tespit edildi.

2 bin 895 kişi hastanelere yatırıldı

Vefat sayısı artıyor

Test sonucu pozitif çıkan 2 bin 895 kişi ise sempton gösterdikleri gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Bugün hastalık sebebiyle ülke genelinde 346 kişi yaşama savaşını kaybetti ve toplam ca kaybımız 36 bin 613 olarak kayıtlara geçti.

20 Nisan korona virüs vaka tablosu