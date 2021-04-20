20 Nisan verileri açıklandı! Vaka sayısı 61 binin üzerinde , vefat sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı 20 Nisan tarihli verileri açıkladı.
Vaka sayısı 61 binin üzerinde
Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 322 bini aşkın kişiye hastanelerde koronavirüs testi yapılırken, 61 bin 28 kişide virüs tespit edildi.
2 bin 895 kişi hastanelere yatırıldı
Vefat sayısı artıyor
Bugün hastalık sebebiyle ülke genelinde 346 kişi yaşama savaşını kaybetti ve toplam ca kaybımız 36 bin 613 olarak kayıtlara geçti.
20 Nisan korona virüs vaka tablosu
Son Güncelleme: 20.04.2021 20:43