20 Eylül tarihi için Covid-19 verileri açıklandı!

Bakanı Fahrettin Koca 20 Eylül tarihinde tespit edilen yenivirüsü vakaları ve can kayıplarının sayısını açıkladı. Bakan Koca’nın yaptığı açıklamaya göre 20 Eylül tarihinde 1519 kişiye teşhis kondu. Ayıca bugün içinde 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken ağır hasta sayısının da 1456’ya yükseldiği aktarıldı.

Önceki birkaç güne göre daha az vaka tespiti yapıldığı dikkat çekerken, yapılan test sayısında da azalma olduğu görüldü. Gün içinde tespit edilen yeni vakalar ile beraber toplam hasta sayısı 302.867’ye yükselmiş oldu.