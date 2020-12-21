20 Aralık vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı 20 bin 316,hasta sayısı ise 3 bin 546 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Aralık vaka sayılarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarında yapılan korona virüs test sayısının 158 bin 892 olduğunu. tespit edilen vaka sayısının ise 20 bin 316 olduğunu belirtti.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan toplam 3 bin 546 kişi ise tedavileri için hastaneye yatırıldı.

Öte yandan vefat sayılarında artış devam ediyor. Son 1 gün içinde hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı 246 oldu ve toplam can kaybı 18 bini aştı.

Ayrıca Bakan Koca, yapmış olduğu paylaşımda ağır ve aktif hasta sayısındaki düşüşün sürdüğünü belirtti.

20 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU