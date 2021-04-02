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2 Nisan 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 2 Nisan 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı

2 Nisan 2021 tarihli Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Nisan 2 Cuma günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 19:31
2 Nisan 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 2 Nisan 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
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2 Nisan 2021 Cuma bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 2 Nisan 2021 Cuma vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 2 Nisan 2021 Cuma Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 2 Nisan 2021 Cuma vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 2 Nisan 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 2 Nisan 2021 Cuma bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 2 Nisan 2021 Cuma Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 2 Nisan 2021 Cuma koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 2 Nisan 2021 Cuma koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 240 bin 012 Kovid-19 testi yapıldı, 40.806 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1.424 oldu.

Son 24 saatte 20.817 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 3 milyon 357 bin 988'ya yükseldi.

Test sayısı 38 milyon 821 bin 795'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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