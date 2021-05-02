2 Mayıs vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Türkiye tam kapanma sürecinde ilerlerken, Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Bakanlık tarfaından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelinde 240 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapılırken, 25 bin 980 kişi korona virüs vakası saptandı.

2 bin 587 kişi hastanelere yatırıldı

Korona virüs hastası olduğu saptanan 2 bin 587 kişi ise sempton gösterdikleri gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle ülke genelinde bugün 340 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybımız 40 bin 844 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalığa yakalanıp, tedavi sonrasında eski sağlığına kavuşan kişi sayısı bugün 75 bin 182 kişi daha arttı.

2 MAYIS KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU