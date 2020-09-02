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2 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 2 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 2 Eylül 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 20:00
2 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 2 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 2 Eylül 2020 Çarşamba için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 412 bin oldu. 


Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1587 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

2 Eylül 2020 Çarşamba güncel koronavirüs tablosu

2 Eylül 2020 Çarşamba Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içerisinde 1572 kişinin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yurt genelinde 47 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam vaka sayısı 271 bin 705 oldu. Toplam can kaybı ise 6 bin 417 oldu.  

Bakanlık verilerine göre gün içerisinde 109 bin 443 test yapılırken, 1572 kişiye COVID-19 tanısı koyulduğu aktarıldı.



Son Güncelleme: 02.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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