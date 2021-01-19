19 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 19 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Açıklanan resmi rakamlara göre 19 Ocak tarihinde hastanelerde yapılan toplam koronavirüs test sayısı 175 bini aşarken, bu kişiler içinden 6 bin 818 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan 761 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen ölüm sayısıda bugün 167 oldu ve toplam vefat sayısı 24 bin 328 olarak duyuruldu.

Ağır hasta sayısı ise 2 bin 162 olarak duyuruldu.

19 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU