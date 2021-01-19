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19 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde 19 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan rakamlara göre son 24 saat içinde 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

19 Ocak 2021 Salı 20:36
19 Ocak koronavirüs vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 19 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu resmi intenet sitesi üzerinden duyurdu.

Açıklanan resmi rakamlara göre 19 Ocak tarihinde hastanelerde yapılan toplam koronavirüs test sayısı 175 bini aşarken, bu kişiler içinden 6 bin 818 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan 761 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Öte yandan hastalığa bağlı olarak gerçekleşen ölüm sayısıda bugün 167 oldu ve toplam vefat sayısı 24 bin 328 olarak duyuruldu.

Ağır hasta sayısı ise 2 bin 162 olarak duyuruldu.

19 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 19.01.2021 20:36
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Anahtar Kelimeler:
19 OcakKoronavirüs Vaka Tablosu
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