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18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı, hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik uyarı geldi!

Sağlık Bakanlığı’nca bugün paylaşılan COVID-19 tablosunda ülkemizdeki son 24 saatte vaka sayısı 7.680 olarak açıklandı. Paylaşılan tablo sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. İşte detaylar…

19 Temmuz 2021 Pazartesi 02:51
18 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı, hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik uyarı geldi!
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Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Temmuz’a ait açıklanan COVID-19 tablosunda, 1 gün içinde 7.680 yeni vaka tespit edilirken, 66 vatandaş hayatını kaybetti. 5.083 hasta ise iyileşti.

Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Bugünkü tabloyu sosyal medyadan paylaşan Bakan Koca, “Aydın, İzmir, Tekirdağ mavi renge yaklaşıyor. Tedbirlere taviz vermeden uymalıyız. Bayramda tedbirlere uyarsak bayramdan sonra da bayram ederiz” ifadelerini kullandı.

Aşılamanın son durumu

Aşı çalışmalarında gelinen son durum şu şekilde;

Birinci dozun Türkiye ortalaması %62.74, 2. Dozun ortalaması %33.38, 3. Doz da dahil tüm dozların toplamıysa 63 milyon 290.483 olarak kaydedildi.

Aşılamada maksimum orana sahip olan illerimiz; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edine, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik’tir.

Aşılamada minimum orana sahip olan illerimiz; Bitlis, Ş. Urfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane’dir.

17 Temmuz’un tablosu

17 Temmuz verilerinde; 234.161 test yapıldı. 7.666 yeni vaka tespit edilmiş, yaşamını yitirenlerin sayısı 38 olurken, iyileşen hasta sayısı da 5.490 olarak kaydedilmişti.


Son Güncelleme: 19.07.2021 02:51
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı UyarısıYeni Koronavirüs Tablosu
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