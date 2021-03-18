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18 Mart 2021 Perşembe Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 18 Mart 2021 Perşembe Koronavirüs sonuçları

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Koronavirüs sonuçları haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 18 Mart 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 19:31
18 Mart 2021 Perşembe Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 18 Mart 2021 Perşembe Koronavirüs sonuçları
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18 Mart 2021 Perşembe bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 18 Mart 2021 Perşembe vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 18 Mart 2021 Perşembe Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 18 Mart 2021 Perşembe vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 18 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 18 Mart 2021 Perşembe bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 18 Mart 2021 Perşembe Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 18 Mart 2021 Perşembe koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 18 Mart 2021 Perşembe koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

 

 

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.



Son Güncelleme: 18.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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