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18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu

Sağlık Bakanlığı 18 Ekim tarihli korona virüs güncel vaka tablosunu açıkladı. Son 24 içinde hastanelerde yapılan koronavirüs testlerinden bin 815 kişide hastalık tespit edildi.

18 Ekim 2020 Pazar 20:04
18 Ekim vaka sayıları açıklandı! Türkiye'de bugünkü vaka sayısı bin 815 oldu
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Sağlık Bakanlığı 18 Ekim tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.Son zamanların en yüksek vaka sayısı bugün tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre 18 Ekim günü hastanelerde toplam yapılan koronavirüs test sayısı 101 bini aşarken toplam tespit edilen vaka sayısı bin 815 oldu. Bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısı ise 12,5 milyona dayandı.

Öte yandan hastalık ile mücadele edenlerden 72 kişi daha bugün hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 9 bin 296 kişiye ulaştı.


Açıklanan tabloda ağır hasta sayısı ise bin 427 olarak açıklandı. Bugün iyileşip, sağlığına kavuşan kişi sayısı bin 504 kişi oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısındaki durağanlığın devam ettiğini söyledi ve Koca aktif ve ağır hasta sayılarının azaltmak zorunda olduğumuzu vurguladı.

18 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 18.10.2020 20:04
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Koronavirüs Vaka SayısıVakaVaka Sayıları
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