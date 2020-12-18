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18 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 18 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını duyurdu. Açıklanan korona virüs vaka tablosunda vaka sayılarında ki düşüşün sürdüğü görüldü.

18 Aralık 2020 Cuma 20:54
18 Aralık korona virüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
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Korona virüs vaka sayılarında ki düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanı FAhrettin Koca sosyal medya hesabından 18 aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını paylaştı.Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarında yapılan korona virüs test sayısı 206 bine yaklaştı ve toplam vaka sayısıda 26 bin 410 olarak açıklandı. Diğer yandan test sonucu pozitif çıkan 4 bin 103 hasta ise tedavileri için hastaneye yatırıldı.

Hastalık sebebiyle can kaybı bugün 246 oldu ve toplam vefat 17 bin 610 olarak kayıtlara geçti

Bakan Koca paylaşımında ağır hasta sayısındaki düşüşün devam ettiğini, aktif vaka sayısınında azaldığını vurguladı.Ayrıca Koca geçtiğimiz günlerde getirilen kısıtlamarında etkisinin önümüzde ki haftadan itibaren etkisini iyice göstermesini beklediklerinide sözlerine ekledi.

18 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:54
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Anahtar Kelimeler:
18 Aralık Vaka TablosuKoronavirüs Vaka Durumu
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