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17 Mayıs 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. konusuyla ilgili olarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:31
17 Mayıs 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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13 Mayıs 2021 Perşembe  bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 13 Mayıs vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 13 Mayıs Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 13 Mayıs güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 13 Mayıs bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 13 Mayıs Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 17 Mayıs 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 13 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ye yükseldi..


Son Güncelleme: 17.05.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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