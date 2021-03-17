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17 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 17 Mart 2021 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 17-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:31
17 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 17 Mart 2021 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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17 Mart 2021 Çarşamba bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 17 Mart 2021 Çarşamba vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 17 Mart 2021 Çarşamba Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 17 Mart 2021 Çarşamba vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 17 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 17 Mart 2021 Çarşamba bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 17 Mart 2021 Çarşamba Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 17 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 17 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

 

 

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.



Son Güncelleme: 17.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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