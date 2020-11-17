17 Kasım koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde 3 bin 819 vaka tespit edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklanan kısıtlamalardan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı yaklaşık 157 bin olurken tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 819 olarak açıklandı.

Dİğer yandan korona virüs hastalığına bağlı olarak gerçekleşen ölüm sayısı uzun süre sonra 100'ü geçti ve 103 oldu. Toplam vefat ise 11 bin 704 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, hastalık ile mücadele de kritik aktör sağlık çalışanlarını güçlü tutmak için tedbirlere uyulmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

KORONAVİRÜS

17 KASIMVAKA TABLOSU