17 ilde mutasyonlu virüs tehlikesi! 128 kişide tespit edildi

Koronavirüsün İngiltere varyantı olan mutasyonlu virüsün Türkiye'deki bulaş oranında yükselme görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 128 kişide yeni mutasyonlu virüsün tespit edildiğini duyuruRken yeni mutasyonlaRın aşı çalışmalarını etkileyebileceğini söyledi
17 ilde görülen virüsün İngiltere varyantı hakkında uyarılarda bulunan Bakan Koca, virüsün mutasyonlu halinin şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini fakat yeni mutasyonların aşı çalışmalarını zorlayabileceğini söyledi. Kontrolün elimizde olduğunu ve bu tedbirlerin kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlatan Bakan Koca, temkinli hareket edilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.
Son Güncelleme: 29.01.2021 21:37