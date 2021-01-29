İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

17 ilde mutasyonlu virüs tehlikesi! 128 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında 17 ilde toplam 128 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini duyurdu.

29 Ocak 2021 Cuma 21:37
17 ilde mutasyonlu virüs tehlikesi! 128 kişide tespit edildi
Takip Et:

Koronavirüsün İngiltere varyantı olan mutasyonlu virüsün Türkiye'deki bulaş oranında yükselme görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 128 kişide yeni mutasyonlu virüsün tespit edildiğini duyuruRken yeni mutasyonlaRın aşı çalışmalarını etkileyebileceğini söyledi

İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ülkelerine hızla yayılan mutasyonlu virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından mutasyon tehdidine karşı tedbirlerin daha sıkı olmasını sürekli hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca açıklamasında, Türkiye'de 17 ilde mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının  128’e yükseldiğini duyurdu.

17 ilde görülen virüsün İngiltere varyantı hakkında uyarılarda bulunan Bakan Koca, virüsün mutasyonlu halinin şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini fakat yeni mutasyonların aşı çalışmalarını zorlayabileceğini söyledi. Kontrolün elimizde olduğunu ve bu tedbirlerin kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlatan Bakan Koca, temkinli hareket edilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.



Son Güncelleme: 29.01.2021 21:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mutasyonlu VirüsFahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Afrika'da ortaya çıktı, Bakan Koca'dan çifte mutasyonlu virüs uyarısı!
Güney Afrika'da ortaya çıktı, Bakan Koca'dan çifte mutasyonlu virüs uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı paylaşımı
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı açıklamaları!
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı açıklamaları!
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Covid-19 aşıları eşit dağıtılmıyor!
Covid-19 aşıları eşit dağıtılmıyor!
27 Ocak koronavirüs verileri açıklandı
27 Ocak koronavirüs verileri açıklandı

Popüler Haberler

CHP’den istifa eden üç milletvekili kim, neden istifa ettiler?
Aykut Kocaman Çukur dizisinde kimi oynayacak, kaç bölüm kalacak?
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 29 Ocak 2021 Cuma geri ödeme tablosu
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
KOSGEB Esnaf Destek Ocak 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
TRT1 Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak, dizi nerede çekildi? Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Devlet tarafından engellilere yapılan maddi yardımlar nelerdir? Engelli vatandaşlar için maddi yardımlar ve başvuru şartları
Garanti BBVA 10.000 TL Ocak 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Vakıfbank emekliye promosyon ödemeleri ne kadar? Vakıfbank ile emeklilere 750 TL promosyon kampanyası
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
Altın hesabı için en avantajlı hizmet sunan banka hangisidir?
Emirates hostes alımı yapacak! Emirates hostes alımı başvuru şartları nelerdir?
İtalya' daki ev kirası fiyatları 2020
Fiili hizmet süresi zammı nasıl hesaplanır? Kimlere fiili hizmet süresi zammı yapılır?
Halkbank’tan esnafa müjdeli haber geldi! %0,37 faiz oranlarıyla 6 ay geri ödemesiz olarak 25 bin TL kredi desteği geldi
Akrep dizisi gün mü değiştirdi, yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep dizisi hangi gün yayınlanıyor?
Yeni Reform Paketi ne zaman açıklanacak? Yeni reform paketi içeriğinde neler olacak?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?
Hayvan genetik koruması hayvan ırkları ve desteklenecek iller 2021
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.