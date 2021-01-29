17 ilde mutasyonlu virüs tehlikesi! 128 kişide tespit edildi

Koronavirüsün İngiltere varyantı olan mutasyonlu virüsün Türkiye'deki bulaş oranında yükselme görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 128 kişide yeni mutasyonlu virüsün tespit edildiğini duyuruRken yeni mutasyonlaRın aşı çalışmalarını etkileyebileceğini söyledi

İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ülkelerine hızla yayılan mutasyonlu virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından mutasyon tehdidine karşı tedbirlerin daha sıkı olmasını sürekli hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca açıklamasında, Türkiye'de 17 ilde mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128’e yükseldiğini duyurdu.

17 ilde görülen virüsün İngiltere varyantı hakkında uyarılarda bulunan Bakan Koca, virüsün mutasyonlu halinin şimdilik aşı çalışmalarını etkilemediğini fakat yeni mutasyonların aşı çalışmalarını zorlayabileceğini söyledi. Kontrolün elimizde olduğunu ve bu tedbirlerin kıymetini bilmemiz gerektiğini hatırlatan Bakan Koca, temkinli hareket edilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.