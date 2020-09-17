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17 Eylül 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 17 Eylül 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı

Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 17.09.2020 tarihli haberimizde ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

17 Eylül 2020 Perşembe 20:00
17 Eylül 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 17 Eylül 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 17 Eylül 2020 Perşembe için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.771 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

16 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


16 Eylül 2020 tarihinde toplam 112.645 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.771 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 16 Eylül günü 63 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.342 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.855.180 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 296.391 olmuştur. Şu ana kadar 7.249 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.351, toplam iyileşme sayısı 262.602. 



Son Güncelleme: 17.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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