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17 Aralık vaka tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre son 24 saat içinde 27 bin 515 vaka tespit edilirken, Ağır hasta sayısının düşüşe geçmesi dikkat çekti.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:25
17 Aralık vaka tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı düşüşe geçti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Aralık 2020 tarihli koronavirüs vaka verilerin sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde 206 bin 102 koronavirüs testi yapıldı ve 27 bin 515 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif çıkan 4 bin 209 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı. 

Öte yandan hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 243 kişi oldu ve salgın sürecinde toplam ölüm sayısı 17 bin 364 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Verileri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, ağır hasta sayısının uzun bir aradan sonra düştüğünü belirtti ve aktfi hasta sayısının da azalmaya devam ettiğine vurgu yaptı. 



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
17 Aralık Vaka TablosuKorona Virüs
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