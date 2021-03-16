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16 Mart 2021 Salı Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 16 Mart 2021 Salı Dünya genelinde vaka sayısı

Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 16.03.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 19:31
16 Mart 2021 Salı Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 16 Mart 2021 Salı Dünya genelinde vaka sayısı
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16 Mart 2021 Salı bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 16 Mart 2021 Salı vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 16 Mart 2021 Salı Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 16 Mart 2021 Salı vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 16 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 16 Mart 2021 Salı bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 16 Mart 2021 Salı Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 16 Mart 2021 Salı koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 16 Mart 2021 Salı koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 13 bin 378 yeni vaka olduğunu açıkladı.

  • Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 076'ya yükseldi.

    Test sayısı 35 milyon 126 bin 003'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 076, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1.392 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

13 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 15 bin 082

  • HASTA SAYISI: 841

  • VEFAT SAYISI: 65

  • İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 287

 

  • 12 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
  • VAKA SAYISI: 14 bin 941
  • HASTA SAYISI: 834
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 180
  •  


  • 11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    • VAKA SAYISI: 14 bin 556

    • HASTA SAYISI: 814

    • VEFAT SAYISI: 67

    • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

     

    10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    • VAKA SAYISI: 14 bin 556

    • HASTA SAYISI: 814

    • VEFAT SAYISI: 67

    • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

    9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    • VAKA SAYISI: 13 bin 755

    • HASTA SAYISI: 801

    • VEFAT SAYISI: 66

    • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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