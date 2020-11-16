İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

16 Kasım vaka tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısı 3 bin 316 olarak kayıtlara geçti

Sağlık Bakanlığı 16 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan resmi rakamlara bakıldığında son 24 saat içinde 3 bin 316 vaka tespit edilirken ağır hasta sayısı 3 bin 610'a yükseldi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:22
16 Kasım vaka tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısı 3 bin 316 olarak kayıtlara geçti
Takip Et:

Korona virüs ile mücadele süreci sürerken diğer yandan tedbirler ve önlemler de artırılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosu açıklandı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre bugün hastanelerde yapılan test sayısı 151 bini aştı ve son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 3 bin 316 olarak açıklandı.


Öte yandan virüse yakalanan ve yaşam mücadelesini kaybeden kişi sayısı ise 94 kişi daha arttı ve toplam vefat sayımız 11 bin 601 olarak açıklandı.

13 Kasım vaka sayılarının açıklandığı esnada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, ağır hasta sayısının 3 bin 610' a yükseldiğine dikkat çekti ve tedbirlere uyma sorumluluğunun herkese ait olduğunu hatırlattı.

16 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
16 Kasım Vaka TablosuKoronavirüs Vaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Kurulu toplandı! Yüz yüze eğitimde 4. aşamaya geçilmesi söz konusu
Bilim Kurulu toplandı! Yüz yüze eğitimde 4. aşamaya geçilmesi söz konusu
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
15 Kasım korona virüs verileri açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 3223 oldu
15 Kasım korona virüs verileri açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 3223 oldu
14 Kasım vaka tablosu belli oldu! Son 24 saat içinde 3116 vaka tespit edildi
14 Kasım vaka tablosu belli oldu! Son 24 saat içinde 3116 vaka tespit edildi
İmamoğlu'dan korkutan salgın uyarısı: İstanbul'da 2-3 haftalık kapanma şart!
İmamoğlu'dan korkutan salgın uyarısı: İstanbul'da 2-3 haftalık kapanma şart!
13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti
13 Kasım vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı ilk kez 3000 sınırını geçti

Popüler Haberler

Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti? Başka kanalda yeniden başlar mı?
İki Gözüm Ahmet filmi konusu nedir? İki Gözüm Ahmet filmi oyuncuları kimlerdir?
2021 dini günler takvimi
Genç girişimci desteği kredisini almanın şartları nelerdir? 2020
Vartolu Çukur'a geri dönecek mi, ayrıldı mı?
Yasak Elma Halit neden yok,Talat Bulut geri dönecek mi, diziden ayrıldı mı?
Show TV Güldür Güldür Show yayın günü ve tarihi
Yapımı basit olan Örgü ve saç modelleri hangileridir?
16 Kasım 2020 Pazartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 16 Kasım 2020 Pazartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
2020 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile bir evin maliyeti ne kadar?
Elimi Bırakma dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri bilgileri
2020 senesinde SGK ve vergi borçları için çalışmalar olacak mı?
Denizbank krediler için anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapacak!
Avatar 2 filmi ne zaman vizyona girecek? Avatar 2 için vizyon tarihi
Kırmızı Oda Sema kimdir? Nur Erkul biyografisi
Şeref Sözü dizisinin Faruk Malik'i Aras Aydın'ın hayat hikayesi!
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte gerçekten var mı?
Çukur dizisi Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek nerelidir?
Yasak Elma dizisi Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman'ın yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.