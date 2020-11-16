16 Kasım vaka tablosu açıklandı! Günlük vaka sayısı 3 bin 316 olarak kayıtlara geçti

Korona virüs ile mücadele süreci sürerken diğer yandan tedbirler ve önlemler de artırılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosu açıklandı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre bugün hastanelerde yapılan test sayısı 151 bini aştı ve son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 3 bin 316 olarak açıklandı.

Öte yandan virüse yakalanan ve yaşam mücadelesini kaybeden kişi sayısı ise 94 kişi daha arttı ve toplam vefat sayımız 11 bin 601 olarak açıklandı.

13 Kasım vaka sayılarının açıklandığı esnada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, ağır hasta sayısının 3 bin 610' a yükseldiğine dikkat çekti ve tedbirlere uyma sorumluluğunun herkese ait olduğunu hatırlattı.

16 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU