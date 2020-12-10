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16. hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde gözlemlenen değişimler

Gebelik sürecinin 16. haftasından itibaren annelerde ve bebeklerde çok hızlı bir değişim gözlemlenmektedir. 4 aylık olan bebekler oldukça ani bir gelişim göstermekte, buna bağlı olarak annelerin bedenlerinde de yeni değişimler meydana gelmektedir...

10 Aralık 2020 Perşembe 15:03
16. hafta gebelik döneminde anne ve bebeklerde gözlemlenen değişimler
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Hamilelik döneminin 12. ve 13. Haftalarında bebeklerin cinsiyetleri vajinal ultrason ile belirlenebilmektedir. 16. haftadan itibaren ise karından ultrason ile bebeklerin cinsiyetlerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır.

16. Hafta gebelik döneminde annelerde yaşanan değişimler

16. haftadan itibaren, yani 4 aylık sürecin geride kalmasıyla birlikte annelerde ve bebeklerinde ani değişimler gözlenebilmektedir. Anne adaylarının bu dönemden sonra duygu değişimleri çok hızlı bir şekilde görülebilmektedir. Aynı zamanda fiziksel değişim olarak ise rahmin baş kısmı kasık kemiğinin ve göbeğin ortasında yer almaktadır. Bunu destekleyen yuvarlak bağlar da kanın büyümesiyle birlikte kalınlaşarak gerilmektedir.

4 aylık hamileliğin devamında anne adaylarının yüz üstü ya da sırt üstü yatmamaları gerekmektedir. Yan pozisyonlarda yatılması tercih edildiğinde bebeğe giden kan miktarı daha da çoğalmaktadır. Sırt üstü pozisyonda yatıldığında ise anne adaylarının tansiyonlarında ani değişimler gözlemlenebilmektedir.

16. hafta gebelik döneminde bebeklerde yaşanan değişimler

Bu süreçten sonra bebekler bir armut büyüklüğüne ulaşmaktadırlar. Ortalama 13-14 cm uzunluğa ulaşan bebeklerin ayak tınakları da bu dönemde oluşmaya başlamaktadır. İlerleyen dönemde de yeni oluşumlar ve gelişimler devam etmektedir. Bu haftadan sonra bebeklerin iç organlarındaki uyuşmazlıklar düzelmeye başlamaktadır. Boyun kısmında uzama görüşmekte ve kafası bağımsız hale gelmeye başlamaktadır. Bedenleri kafalarına göre daha büyük kalacaktır. Ayrıca hareket etmeye başlamasından dolayı anne kanındaki oksijen miktarını da artıracaktır.

16. hafta gebelik dönemi için annelere tavsiyeler

Bu haftadan sonra anne adaylarının bol bol bebekleri ile iletişim kurmaları ve onlara dokunarak hissetmeleri tavsiye edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre bebekleri ile iletişim kuran anneler ile kurmayan annelerin bebekleri doğduktan sonra aralarında kurdukları bağlar birbirinden çok farklı olmaktadır.



Son Güncelleme: 10.12.2020 15:03
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GebelikAnneBebekDoğum
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