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16 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler hakkındaki güncel bilgileri 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:00
16 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 16 Eylül 2020 Çarşamba için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.716 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

15 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


15 Eylül 2020 tarihinde toplam 110.412 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.742 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 15 Eylül günü 67 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.202 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.742.535 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 294.620 olmuştur. Şu ana kadar 7.186 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.327, toplam iyileşme sayısı 2601.260' dir.



Son Güncelleme: 16.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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