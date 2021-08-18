15 yaş üzerinin aşı randevuları iptal edildi!

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bir kararda aşı yaşının 15'e düşürüldüğü ve 15-18 yaş arası gençlerin koronavirüs aşılarını olmaları için sağlık kuruluşlarında randevu alabilecekleri duyurulmuştu. Alınan son dakika kararıyla mevcut aşı randevuları iptal edildi ve Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Okulların 6 Eylül'de açılmasının planlanması sonrasında sağlıklı bir yüz yüze eğitim geçirebilmek adında 12 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan çocuklar ile 15-18 yaş arası gençlere aşı hakkında tanınmıştı. Aşı randevu sisteminin açılmasıyla randevularını alan gençler sağlık kuruluşlarına gittiklerinde randevularının iptal edildiğini öğrendiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakanlık yetkilileri ise sistem üzerinde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı ve 15 yaş ve üzeri gençlere tanınacak aşı haklarıyla ilgili durumun da önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtildi.