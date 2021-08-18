15 yaş üzerinin aşı randevuları iptal edildi!

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bir kararda aşı yaşının 15'e düşürüldüğü ve 15-18 yaş arası gençlerin koronavirüs aşılarını olmaları için sağlık kuruluşlarında randevu alabilecekleri duyurulmuştu. Alınan son dakika kararıyla mevcut aşı randevuları iptal edildi ve Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakanlık yetkilileri ise sistem üzerinde yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı ve 15 yaş ve üzeri gençlere tanınacak aşı haklarıyla ilgili durumun da önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtildi.
Son Güncelleme: 18.08.2021 11:11