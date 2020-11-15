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15 Kasım korona virüs verileri açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 3223 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanlık tarafından açıklanan 15 Kasım koronavirüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklanan rakamlara göre bugün tespit edilen vaka sayısı 3223 oldu.

15 Kasım 2020 Pazar 19:57
15 Kasım korona virüs verileri açıklandı! Tespit edilen vaka sayısı 3223 oldu
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Korona virüs hastalığı hız kesmeden yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlık tarafından açıklanan 15 Kasım tarihli korona virüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca tarafından duyurulan verilere göre bugün sağlık kuruluşlarında sempton gösteren kişilere yapılan test sayısı 142 bin 496 olurken, son 24 saat içinde 3 bin 223 vaka tespit edildi. Son rakamlara göre ülkemizde yapılan toplam test sayısı 16 milyonu aşarken toplam vaka sayısısa 414 bini geçti.


Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise bugün 89 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 11 bin 507 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda günlük can kayıplarının 100'e yakın olduğunu vurguladı ve Sağlık çalışanları ile hastanelerin  kapasitenin bir sınırı olduğuna dikkat çekti.

15 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:57
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