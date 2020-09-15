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15 Eylül 2020 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Eylül 2020 Salı Koronavirüs sonuçları

Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! Koronavirüs sonuçları haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de ’a dair gelişmeleri 15 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

15 Eylül 2020 Salı 20:00
15 Eylül 2020 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Eylül 2020 Salı Koronavirüs sonuçları
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Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları merakla araştırılmaya başlandı. 15 Eylül 2020 Salı için koronavirüs tablosu henüz açıklanmazken, Dünya genelinde virüse yakalanan hasta sayısı 25 milyonu aştı ve iyileşen hasta sayısı 17 milyon 433 bin oldu. 

Salgın sürecinde 844 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Bakan Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda 1.716 kişinin virüs testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

14 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu


15 Eylül 2020 Salı toplam 112.563 test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.716 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 14 Eylül günü 63 kişi vefat ederken, iyileşen hasta sayısı ise 1.225 olmuştur.

Şuana kadar toplam 8.632.123 kişiye test yapılırken, toplam hasta sayısı 292.878 olmuştur. Şu ana kadar 7.119 kişi hayatını kaybederken, entübe hasta sayısı ise 1.301, toplam iyileşme sayısı 260.058' dir.



Son Güncelleme: 15.09.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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