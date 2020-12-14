14.Hafta hamilelik döneminde bebeklerdeki değişimler nelerdir?

Hamileliğin 14. Haftasındasınız Ağırlığı 25 gram civarında olan bebeğinizi artık kanınız da ve rahminizde daha fazla hissedebileceksiniz. Bu haftayla beraber gebeliğin zor ve sıkıntılı günlerini geride bıraktınız

14. Hafta Gebelik Döneminde Bebekteki Değişim ve Gelişim

2. Trimester dönemi

Hamileliğin 1. Trimester döneminin bitmesi ikinci trimester döneminin başındasınız, yani eskisi gibi mide bulantınız olmayacak, ağrılarınız çok şiddetli olmayacak ve kasık ağrılarınızın da son bulmasıyla rahat ediceksiniz. Hamileler için, hamileliğin en güzel dönemidir. Bebeğiniz bu hafta bir limon büyüklüğünde, 8-10 cm boyutlarında ve 40-60 gr ağırlığında. Ultrason muayenesinde elleri ve ayaklarını hareket ederken görmek mümkün, hem bu haftalarda yeni bir uğraş ediniyor: Parmağını emmeye başlıyor! Yüz kasları da gelişmeye başladığından ufak yüz hareketleri görülebiliyor. 14. haftada bebeğinizin böbrekleri de çalışmaya başlıyor, hatta idrar üretiyor. Tiroid bezleri de fonksiyonlarını yerine getirecek şekilde gelişmek üzere. Bebeğinizin idrarı içinde bulunduğu amniyotik kesenin içindeki suya karışacak ve bu doğuma kadar böyle devam edecek. Cinsiyet organları da gelişmeye devam ediyor. 14. haftanın en önemli gelişmelerinden biri, bebeğinizin emme, yutma ve nefes alıp verme reflekslerinin gelişmeye başlamasıdır. Bu haftayla birlikte bebeğiniz sesinizi çok net olmasa da duymaya başlayacaktır. Siz bebeğiniz el ayaklarını hissedebilirsiniz bu hafta çünkü el ve ayaklarını sürekli yukarı aşağı oynatıyor olacaktır.

14. Hafta Gebelik Döneminde, Annedeki Değişimler

Miniğinizle beraber sizdeki değişimler de artık gözle fark edilecek durumdadır. Bu haftayla beraber kanınız fark edilecek kadar büyür. Hamileliğiniz bu döneminden sonra kilo alışınızda artış olacaktır. Bu dönemden sonra rahiminizin büyümesiyle birlikte bacak damarlarına da baskı yapar ve bunla birlikte gece kramları başlar.14 hafta hamilelik dönemine girmekle birlikte kasık bel ağrılarıda başlar. Tehlikeli bir durum yoktur endişe etmeyin ama içinizin rahatlaması için doktorunuzla görüşebilirsiniz. Bu dönem de özellikle et benleri ile de karşılaşabilirsiniz.