14 Ocak vaka tablosu açıklandı

Çin'den alınan 3 milyon doz aşının kitlesel olarak uygulanmaya başlandığı bugün Sağlık Bakanlığı 14 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 8 BİN 962

Bakanlık tarafından açıklanan resmi tabloya göre bugün ülke genelinde yapılan koronavirüs test sayısı yaklaşık olarak 170 bin olurken, sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 8 bin 962 oldu.

170 CAN KAYBI

Test sonucu pozitif çıkan 958 kişi ise sempton gösterdiği gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Diğer yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 170 olurken toplam can kaybı 23 bin 495 olarak kayıtlara geçti. Bugün hastalığı atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 9 bin 11 kişi oldu ve toplam iyileşen kişi sayısı 2 milyon 236 bin 938 olarak açıklandı.

14 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU