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14 Ocak vaka tablosu açıklandı

Türkiye'de kitlesel aşılamanın başladığı bugün Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde 14 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:03
14 Ocak vaka tablosu açıklandı
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Çin'den alınan 3 milyon doz aşının kitlesel olarak uygulanmaya başlandığı bugün Sağlık Bakanlığı 14 Ocak tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 8 BİN 962

Bakanlık tarafından açıklanan resmi tabloya göre bugün ülke genelinde yapılan koronavirüs test sayısı yaklaşık olarak 170 bin olurken, sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 8 bin 962 oldu.

Test sonucu pozitif çıkan 958 kişi ise sempton gösterdiği gerekçesiyle tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

170 CAN KAYBI

Diğer yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 170 olurken toplam can kaybı 23 bin 495 olarak kayıtlara geçti. Bugün hastalığı atlatarak sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 9 bin 11 kişi oldu ve toplam iyileşen kişi sayısı 2 milyon 236 bin 938 olarak açıklandı.

14 OCAK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 14.01.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs14 Ocak Vaka Sayısı
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