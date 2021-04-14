İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

14 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 14 Nisan 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı

Merak uyandıran Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve Dünya genelinde vaka sayısı haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:32
14 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 14 Nisan 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Takip Et:
14 Nisan 2021 Çarşamba bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 14 Nisan 2021 Çarşamba vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 14 Nisan 2021 Çarşamba Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 14 Nisan 2021 Çarşamba vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 14 Nisan 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 14 Nisan 2021 Çarşamba bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 14 Nisan 2021 Çarşamba Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Nisan 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 14 Nisan 2021 Çarşamba koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

 8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Bugün semptom gösteren 2 bin 316 hastayla birlikte 55 bin 941 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866’ya çıktı. Can kaybı da 258 artarak 33 bin 201’e yükseldi.

Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892’ye ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3.1 oldu.



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taze yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta taze mi, bayat mı?
Taze yumurta nasıl anlaşılır? Yumurta taze mi, bayat mı?
​Yerli aşı da acil kullanım onayı olabilir mi? Yerli aşıda son durum ne?
​Yerli aşı da acil kullanım onayı olabilir mi? Yerli aşıda son durum ne?
Sahurda tok tutan besinler ve yiyecekler nelerdir? Sahurda tok kalmak için ne yenir?
Sahurda tok tutan besinler ve yiyecekler nelerdir? Sahurda tok kalmak için ne yenir?
İftardan sonra neden halsizlik olur, nasıl geçer?
İftardan sonra neden halsizlik olur, nasıl geçer?
Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda hangi değişiklikler, neler olur?
Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda hangi değişiklikler, neler olur?
Spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık? 2021 Spor salonları çalışma saatleri
Spor salonları açık mı, saat kaça kadar açık? 2021 Spor salonları çalışma saatleri

Popüler Haberler

14 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 14 Nisan 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya (Sezanur Sözen) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir?
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
Sadakatsiz Volkan karakterini kim canlandırıyor? Caner Cindoruk kimdir?
Kuruluş Osman dizisindeki Aydoğdu karakteri kimdir? Fatih Ayhan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan doğum tarihi
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Sena Altuner nereli, yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterine Engin Öztürk hayat veriyor
1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emeklilik maaşı oranları
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler kimler?
Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuruluş Osman Cerkutay karakterini kim canlandırıyor? Çağrı Şensoy kimdir?
Sadakatsiz Bahar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yeliz Kuvancı kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Turgay Güngör karakterini kim canlandırıyor? Kenan Ece kimdir?
Galata Wind halka arz ne zaman gerçekleşecek? Galata Wind halka arz kodu nedir? Galata Wind halka arz tarihi ve saatleri
Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.