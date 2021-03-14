14 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Mart 2021 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Türkiye 14 Mart 2021 Pazar Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 14 Mart 2021 Pazar koronavirüs vaka ve ölü sayıları...
- Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 15 bin 287 yeni vaka olduğunu açıkladı.
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Son 24 saatte 11 bin 180kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.
Test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 866 bin 012, vefat sayısı 29 bin 356, ağır hasta sayısı 1349 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
- 12 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
- VAKA SAYISI: 14 bin 941
- HASTA SAYISI: 834
- VEFAT SAYISI: 66
- İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 180
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11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 14 bin 556
HASTA SAYISI: 814
VEFAT SAYISI: 67
İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193
10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 14 bin 556
HASTA SAYISI: 814
VEFAT SAYISI: 67
İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193
9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 13 bin 755
HASTA SAYISI: 801
VEFAT SAYISI: 66
İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639
8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 13 bin 215
HASTA SAYISI: 767
VEFAT SAYISI: 64
İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106
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