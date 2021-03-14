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14 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Mart 2021 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Gündeme bomba gibi oturan koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 19:32
14 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Mart 2021 Pazar Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
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14 Mart 2021 Pazar bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama 14 Mart 2021 Pazar vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. 14 Mart 2021 Pazar Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama 14 Mart 2021 Pazar vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 14 Mart 2021 güncel korona virüs vaka sayıları!

 

Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama 14 Mart 2021 Pazar bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 14 Mart 2021 Pazar Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Mart 2021 Pazar koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 14 Mart 2021 Pazar koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 65 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 15 bin 287 yeni vaka olduğunu açıkladı.

  • Son 24 saatte 11 bin 180kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi.

    Test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 866 bin 012, vefat sayısı 29 bin 356, ağır hasta sayısı 1349 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...
  • 12 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
  • VAKA SAYISI: 14 bin 941
  • HASTA SAYISI: 834
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 180
  •  


  • 11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    • VAKA SAYISI: 14 bin 556

    • HASTA SAYISI: 814

    • VEFAT SAYISI: 67

    • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

     

    10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    • VAKA SAYISI: 14 bin 556

    • HASTA SAYISI: 814

    • VEFAT SAYISI: 67

    • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

    9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    • VAKA SAYISI: 13 bin 755

    • HASTA SAYISI: 801

    • VEFAT SAYISI: 66

    • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639



    8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

    • VAKA SAYISI: 13 bin 215

    • HASTA SAYISI: 767

    • VEFAT SAYISI: 64

    • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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