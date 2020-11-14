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14 Kasım vaka tablosu belli oldu! Son 24 saat içinde 3116 vaka tespit edildi

Koronavirüs vaka sayısındaki artış hız kesmeden devam ediyor. 14 Kasım vaka tablosu belli oldu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde 3116 vaka tespit edildi.

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:34
14 Kasım vaka tablosu belli oldu! Son 24 saat içinde 3116 vaka tespit edildi
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Korona virüs hastalığı alınan her türlü önleme rağmen hız kesmeden yayılamaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Kasım tarihli korona virüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu.


Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarında yapılan test sayısı 150 binin üzerine çıktı. Tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 116 oldu.

Hastalığa bağlı olarak gerçekleşen ölüm sayısı ise 92 oldu ve toplam vefat sayısı 11 bin 418 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 423 olarak bildirildi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısı ile birlikte hastane yükünün ve sağlık personelinin yükünün arttığına dikkat çekti. Koca şu anda mevcut hasta sayısının taşınabilir seviyede tutulması için tedbirlere uyulmanın şart olduğunu zöyledi

14 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 14.11.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
14 Kasım Vaka TablosuKoronavirüs
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