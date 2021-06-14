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14 Haziran 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 14 Haziran 2021 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Birçok kişinin merak ettiği koronavirüs tablosu açıklandı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 14-06-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

14 Haziran 2021 Pazartesi 19:31
14 Haziran 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 14 Haziran 2021 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
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14 Haziran 2021 Pazartesi bugünkü koronavirüs vaka sayısı ve tablosu merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs tablosuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Türkiye'de ilk koronavirüs 1 yıl önce görülmüştü. 2020 Mart ayından beri tüm Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsu salgını hakkında son dakika bilgileri geliyor. Vaka sayısı artışa geçmişti. Açıklanan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayısı düşüşe geçmişti. Peki ama Pazartesi Haziran vaka sayısı kaç oldu? Vaka, hasta, ağır hasta sayısında artış yaşandığı belirtilmişti ve yeni tedbirler alınmıştı. Türkiye ve Dünya'da koronavirüs salgını devam ediyor. Birçok insan her akşam vaka sayısını araştırıyor. Pazartesi Haziran Korona vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları Sağlık Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki ama  vaka sayısı yani bugünkü vaka sayısı kaç? İşte Türkiye'deki 14 Haziran 2021 Pazartesi güncel korona virüs vaka sayıları!
Koronavirüs vaka sayısı her akşam araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Peki ama Pazartesi Haziran bugünkü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye 14 Haziran 2021 Pazartesi Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Haziran 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 14.06.2021 koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

14.06.2021 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Haziran 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 koronavirüs testi yaptı. Vaka sayısı 6 bin 261 olurken, hasta sayısı 561 oldu. Ağır hasta sayısı ise uzun bir süre sonra binin altına geriledi ve 997 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık olarak 3 ay sonra vefat sayısı 70'in altına geriledi ve 69 oldu. Toplam vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.


Son Güncelleme: 14.06.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCoronavirus
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