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14 Eylül Covid-19 vaka sayıları belli oldu!

Ülkemizdeki Covid-19 vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak 14 Eylül tarihinde tespit edilen yeni Covid-19 vaka sayısı belli oldu. Sayı geçtiğimiz güne göre artmış durumda…

15 Eylül 2020 Salı 00:46
14 Eylül Covid-19 vaka sayıları belli oldu!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül tarihinde tespit edilen Koronavirüs vakalarının sayısını açıkladı. Ülkemizde her geçen gün daha da artış gösteren vaka sayılarının 14 Eylül gününde de bir önceki güne göre artış gösterdiği görüldü. Bakan Koca yapmış olduğu açıklamasında 1.716 yeni hasta tespit edildiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60’dan daha çok olduğunu ifade etti. Ayrıca virüs ile tek tek mücadele etmenin mümkün olmadığını ancak birlikte tedbirlere uyarak mücadele edilebileceğini aktardı.

13 Eylül’e Göre Yükseldi


13 Eylül tarihinde tespit edilen vaka sayısı 1.527 olarak açıklanmıştı. 14 Eylül tarihinde tespit edilen vaka sayısında ortalama 200 kişilik bir artış olduğu gözlemlendi. Ayrıca 13 Eylül’de yapılan açıklamaya göre 57 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Aşağıdaki kısımda 14 Eylül tarihinde tespit edilen Koronavirüs vakalarının sayıları ve ayrıntıları yer almaktadır.



Son Güncelleme: 15.09.2020 00:46
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Anahtar Kelimeler:
PandemiCovid-19Koronavirüs
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