14 Eylül Covid-19 vaka sayıları belli oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Eylül tarihinde tespit edilen Koronavirüs vakalarının sayısını açıkladı. Ülkemizde her geçen gün daha da artış gösteren vaka sayılarının 14 Eylül gününde de bir önceki güne göre artış gösterdiği görüldü. Bakan Koca yapmış olduğu açıklamasında 1.716 yeni hasta tespit edildiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının ise 60’dan daha çok olduğunu ifade etti. Ayrıca virüs ile tek tek mücadele etmenin mümkün olmadığını ancak birlikte tedbirlere uyarak mücadele edilebileceğini aktardı.
13 Eylül’e Göre Yükseldi
Aşağıdaki kısımda 14 Eylül tarihinde tespit edilen Koronavirüs vakalarının sayıları ve ayrıntıları yer almaktadır.
Son Güncelleme: 15.09.2020 00:46